Von WOLFGANG HÜBNER | Der plötzliche Tod von Hubert Aiwanger hat viel Anteilnahme in Deutschland ausgelöst. Denn der Vorsitzende der „Freien Wähler“ (FW) und stellvertretende bayerische Ministerpräsident wurde mitten aus einem außergewöhnlich aktiven politischen Leben gerissen. Zwar war es dem aus Niederbayern stammenden Aiwanger nie gelungen, seine Partei außerhalb Bayerns zu größeren Erfolgen zu führen. Doch der begnadete Bierzeltredner ragte mit seiner erdverbundenen Originalität und manchen „politisch wenig korrekten“ Positionen aus dem Heer blasser Parteikarrieristen hervor.

Allerdings hatte Aiwanger auch Grenzen, denn eine deutschlandweit schlüssige Konzeption konnte er trotz großem persönlichem Einsatz nie wählerwirksam entwickeln. Im Zweifelsfall war ihm die Verteidigung seiner starken Position als Koalitionspartner der CSU stets lieber als bundespolitisch ins Risiko zu gehen. Aiwangers Weg war belastet von der Rücksichtslosigkeit, mit der er viele parteilose, vor Ort langjährig verdiente Freie Wähler-Organisationen spaltete, um seine Partei zu schmieden. Das hat den Zustrom fragwürdiger Personen in deren Reihen gefördert.

Einer davon könnte der nun ernannte neue FW-Vorsitzende Fabian Mehring sein. Wie so viele heutige Politiker kommt der zungenfertige Augsburger als Politikwissenschaftler aus dem akademischen Milieu. Unter Aiwanger, der immer ein Mann des Volkes aus dem Volke war, konnte der 37-Jährige schnell Karriere machen und ist seit Ende 2023 Digitalminister im Kabinett von CSU-Ministerpräsident Markus Söder. Das Charisma Aiwangers wird dem eher links gesinnten Mehring ewig fremd bleiben. Doch ist er bei den FW derjenige, der offenbar den stärksten Machtwillen hat.

Welche Auswirkungen die Nachfolgeregelung für die FW in Bayern haben wird, bleibt abzuwarten. Für die AfD dort bietet sich jedenfalls eine gute Gelegenheit, die Zahl ihrer Wähler zu vermehren. Mehrings bundespolitische Ambitionen sind gewiss nicht gering. Doch ist er ein Politikertyp, der in allen „Brandmauer“-Parteien schon viel zu oft vertreten ist. Mehrbedarf daran haben die Deutschen eigentlich nicht.

PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Geopolitik, Linksfaschismus, Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der „Bürger für Frankfurt“ legte 2016 sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Hübner ist über seine Facebook-Seite und seinen Telegram-Kanal erreichbar. Seine politische Biographie „Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom“ ist im Engelsdorfer-Verlag, 226 Seiten, ISBN 978-3-69095-029-9, 24,80 Euro, erschienen.