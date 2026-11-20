Von KLAUS NEUMANN | Deutschland spricht gerne von internationaler Verantwortung, demokratischen Werten, Rechtsstaatlichkeit und dem Anspruch, Europa politisch und wirtschaftlich anzuführen. Doch immer häufiger entsteht ein anderes Bild: ein Land, in dem sensible Informationen an die Öffentlichkeit gelangen, Sicherheitsmechanismen versagen und selbst führende Institutionen offenbar nicht mehr vollständig Herr ihrer eigenen Daten sind.
Der jüngste Fall rund um die Deutsche Bank ist dafür ein alarmierendes Beispiel. Mehr als 15 Millionen interne Dokumente wurden zum Gegenstand einer internationalen Recherche. Sie geben Einblicke in problematische Geschäftsbeziehungen zu mächtigen Persönlichkeiten, darunter Donald Trump, russische Oligarchen und Jeffrey Epstein. Besonders erschreckend ist, dass vertrauliche Finanzinformationen Trumps bereits 2017 versehentlich an einen externen Buchhalter verschickt wurden. Noch problematischer erscheint der interne Umgang mit diesem Vorfall. Offenbar wurde darüber diskutiert, wie eine Benachrichtigung der betroffenen Kunden vermieden werden könnte.
Hier geht es längst nicht mehr nur um einen technischen Fehler. Es geht um Verantwortung, Unternehmenskultur und institutionelle Zuverlässigkeit. Wenn vertrauliche Daten millionenfach aus einer der wichtigsten deutschen Institutionen nach außen gelangen und gleichzeitig grundlegende Kontrollmechanismen versagen, stellt sich eine unangenehme Frage: Wie belastbar sind die deutschen Sicherheits- und Kontrollstrukturen tatsächlich?
Die Deutsche Bank verweist auf einen grundlegenden Kulturwandel und Milliardeninvestitionen in bessere Kontrollen. Doch Vertrauen entsteht nicht durch Pressemitteilungen oder hohe Investitionssummen. Vertrauen entsteht durch nachweisbare Zuverlässigkeit.
Der Fall Deutsche Bank ist deshalb mehr als ein Bankenskandal. Er ist ein Warnsignal für den Standort Deutschland. Deutschland kann nicht gleichzeitig Weltmachtambitionen entwickeln und bei der Sicherheit sensibler Informationen so verwundbar erscheinen. Wirtschaftliche Stärke, politische Glaubwürdigkeit und internationale Autorität hängen unmittelbar davon ab, ob Institutionen funktionieren und Verantwortung übernehmen. Deutschland belehrt andere Staaten in Sachen Datenschutz, Transparenz, Rechtstaatlichkeit und Verantwortlichkeit und im eigenen Land lässt einen Datenleck-Skandal nach dem anderen zu.
Ein Land wird nicht dadurch zum Weltführer, dass seine Politiker große Reden halten. Es wird zum Weltführer, wenn seine Institutionen zuverlässig funktionieren, seine Geheimnisse geschützt sind und seine Verantwortlichen auch dann Konsequenzen ziehen, wenn es unbequem wird.
Ich finde, dass Geheimnisse in Deutschland sehr gut aufgehoben sind.
Der geistige Zustand von Herrn Merz ist so sehr Staatsgeheimnis dass darüber nicht die geringsten Informationen an die Öffentlichkeit kommen.
ghazawat 20. November 2026 Beim 18:59
Ich finde, dass Geheimnisse in Deutschland sehr gut aufgehoben sind.
Der geistige Zustand von Herrn Merz ist so sehr Staatsgeheimnis dass darüber nicht die geringsten Informationen an die Öffentlichkeit kommen.
Das ist so schön geschrieben, man möchte weinen vor Glück
ein schönes Beispiel für staatlich verordnete „Trash-Kultur“ auf Anordnung von Ganz Oben:
https://apollo-news.net/pimmelpranger-fuer-maennliche-mitarbeiter-kebekus-fantasiert-in-ard-show-ueber-kastration/
Die GEZahlung gehört eingestampft!
Solche Sendungen verbreiten Hass und Hetze zwischen den Menschen.
Warum leben angeblich Verfolgte so gerne neben angeblichen Verfolgern ?
„Ach, die Hakenkreuzflagge an der Wand? Die ist vom Vormieter
Wenn ich wohin fahre, google ich vorher, wie viele dort die AfD gewählt haben.
Denn ich bin nicht weiß. Das prägt meinen Alltag. Jetzt will ich mich der Angst stellen.“
+https://www.zeit.de/2026/50/rechte-bedrohung-sachsen-anhalt-afd-gewalt-migranten
„Am letzten Samstag im Oktober, es ist kurz nach acht Uhr morgens, stehe ich in Halle am Bahnsteig und warte auf den Regionalzug. Ich spüre die ersten Anzeichen von Nervosität. Grund dafür ist nicht der Nebel, der schwer in der Luft hängt. Nicht die für Halloween kostümierte Frau, der Kunstblut von der Schläfe rinnt. Es ist die Angst vor dem, was ich weiß, und vor dem, was ich nicht weiß.
Ich weiß, wo ich in einer Stunde aussteigen muss. In Bernburg, einer Kreisstadt in Sachsen-Anhalt, wo ich einen Interviewtermin für diesen Artikel habe. In Bernburg haben wenige Wochen zuvor mehr als die Hälfte der Wählerinnen und Wähler ihre Stimme der AfD gegeben.“
Lösung ? Gibts diverse, von Psychiatrie über Autofahren bis ARD-Kabarett.
Für FGS Global wird Baerbock damit zum Bacon of Hope:
https://www.welt.de/politik/deutschland/article6b00372ebe487c5437747171/annalena-baerbock-geostrategische-expertise-ex-aussenministerin-hat-neuen-beraterjob.html
Wehe, Wehe wenn ich auf das Ende sehe….
Ach, das ist ein schlimmes Ding,
Wie es unser Ex Aussenmini erging!
Drum ist im www was sie getrieben,
Abgemalt und aufgeschrieben.
frei nach Wilhelm Busch
Herr Sauer verrät Ehegeheimnisse!
„Niederträchtig“
Merkels Ehemann bricht sein Schweigen über die Kanzlerjahre…
https://www.ksta.de/panorama/promis/joachim-sauer-bricht-schweigen-ueber-kanzlerjahre-mit-merkel-1276867
Deutschland ist mit allem Digitalen überfordert.
Wir werden von Leuten regiert, die kaum ihr eigenes Mobile Phone bedienen können.
Man sollte zur Papierarchivierung zurückkommen und wieder Faxgeräte anschaffen!
Man erinnere sich noch an vdL die die CORONA Verträge per whatsapp erledigte!
Alle Welt hatte Einblick.