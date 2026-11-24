Von RAINER K. KÄMPF | Wer sagt, Politik wäre langweilig bis eintönig, irrt gewaltig. Die bunte Republik imponiert zudem durch einen brillanten Unterhaltungswert: Nach Anna-Lena bringt sichbei „Ronzheimer“ Springmaus Luisa ins Rennen (Video oben). Das Frolleinwunder meisterhaft deutsch inszeniert.

Während von Magdeburg aus zielgerichtet das dröge öffentlich-rechtliche Fernsehen unter Beschuß genommen werden wird, ist die Unterhaltungssparte auf der Suche, sich neu zu positionieren. Da alles rund um die Tragödie von den Altdarstellern um Superstar Friedrich mehr als ausreichend besetzt ist, freut es uns umso mehr, daß der Comedy-Sektor mit einem Paukenschlag aufwarten könnte.

Die Kaulitzbrüder dürften zutiefst mißgestimmt sein und sich in Klausur begeben. Aber, bei Lichte betrachtet, kann man der Sache dennoch nur Gutes abgewinnen. Wenn Deutschland ansonsten schon nichts Weltbewegendes mehr auf die Reihe bekommt, sind die Bemühungen, einen Freilandlaborfeldversuch des Projektes „Auslese revers“ auf den Weg zu bringen, nicht hoch genug einzuschätzen.

Die „Stachelschweine“ sind sowas von außen vor und in die „Distel“ in der Berliner Friedrichstraße wird sich kaum noch jemand verirren. Besser ein paar Meter weiter, und man darf gespannt sein, zu welchem Preis ein Platz auf der Besuchertribüne des Deutschen Bundestages gehandelt werden wird.

Die Abgeordneten der AfD sollten darüber nachdenken, einen saftigen Kulturbeitrag abzuführen für das Privileg eines Logenplatzes. Für melancholische Anwandlungen bei dem Gedanken an die Republik der Amazonen wird es keinen Platz mehr geben, wenn Köktürk, Reichinnek und Neubauer die Bühne betreten. Hoch lebe die feministische Bildungsreform!

PI-NEWS-Autor Rainer K. Kämpf hat Kriminalistik, Rechtswissenschaft und BWL studiert. Er war tätig in einer Anwaltskanzlei, Geschäftsführer einer GmbH, freier Gutachter und Sachverständiger. Politisch aktiv ist Kämpf seit 1986. Als Kommissar in spezieller Stellung im Berliner Polizeipräsidium hatte er Kontakte zum damaligen „Neuen Forum“ in den Anfängen. Er verzichtete darauf, seinem Diensteid zu folgen und folgte lieber seinem Gewissen. Bis 2019 war er Referent einer AfD-Landtagsabgeordneten in Brandenburg. Aus gesundheitlichen Gründen beendete er diese Tätigkeit und befindet sich seither im unruhigen Ruhestand.