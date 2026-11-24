Von MANFRED SCHILLER | In dieser Woche findet die abschließende Lesung des Bundeshaushalts 2027 statt, nach den sogenannten Bereinigungssitzungen und einer Herkulesarbeit der AfD. Denn sie hat einen Haushaltsplan mit Anlagen von etwa drei Mal die Bibel durchgearbeitet. Heraus kam eine echte Alternative für Deutschland mit 1123 Änderungsanträgen, eben der jährliche Alternativhaushalt. Die AfD bezeichnet ihn als verfassungswidrig und geht damit quasi konform mit dem Fazit des Bundesrechnungshof.

Soviel vorweg: Jede Minute wird diese Bundesregierung im Jahr 2027 401.000 Euro neue Schulden aufnehmen – jede Minute. Tag und Nacht, auch sonntags, insgesamt 210,5 Milliarden nächstes Jahr. Im Jahr 2030 werden wir jeden Tag 220 Millionen Euro ausgeben – nur für Zinsen. Die Zinslast wird im Jahr 2030 auf 80,6 Milliarden Euro anwachsen, das wird dem 5,3-fachen des Gesundheitsetats entsprechen.

Für Interessierte noch weitere Eckwerte: Entwicklung der Neuverschuldung: plus 181,6 im Jahr 2026, plus 210,5 im Jahr 2027, plus 205,5 im Jahr 2028, plus 209,9 im Jahr 2029 und plus 219,5 im Jahr 2030. Das sind nicht Millionen, sondern Milliarden Euro. Insgesamt 1027 Milliarden in nur fünf Jahren. Das entspricht einer Verdoppelung des Schuldenstands von 2010.

Der Alternative Haushalt kommt im Jahr 2027 mit einer Neuverschuldung von 62,2 Milliarden Euro aus, einem Minus von 148 Milliarden gegenüber der Bundesregierung, und das bleibt auch innerhalb der alten Schuldenbremse. Die Merz-Regierung wird nächstes Jahr 677,8 Milliarden ausgeben, die AfD würde mit 502,8 Milliarden auskommen und den Bürger mit 48,2 Milliarden bei Steuern und Abgaben entlasten.

Europäischer Emissionshandel weg, Tabak- und Alkoholsteuer weg. Lohn-, Einkommen- und Körperschaftsteuer runter. CO2-Preis beim Heizen und Tanken weg. Zahlungen an die EU: 34,5 Milliarden kann weg, Militärhilfe für Ukraine mit 12,3 Milliarden kann weg, Entwicklungshilfe mit 9,6 Milliarden kann weg, Kindergeld für Ausländer: Kürzung um 1,4 Milliarden, Verteidigung wird gekürzt von 139,4 Milliarden auf 90,8 Milliarden und verschiedenes mehr.

Musterbeispiel allein aufgrund der Streichung der „Luftsteuer“: Alleinstehende Krankenschwester mit 36.000 Euro brutto wird mit 278 Euro im Jahr entlastet. Eine Familie mit zwei Kindern, 70.000 Euro brutto im Jahr, hat 1590 Euro mehr in der Tasche. Ein alleinstehender Arbeitnehmer mit 36.000 Euro brutto im Jahr wird mit 688 Euro entlastet.

» Mehr findet man unter: afd-bundeshaushalt.de

PI-NEWS-Kolumnist Manfred Schiller, geboren am 23. September 1961 in Schirmitz, ist römisch-katholisch, verheiratet, hat vier Kinder und ist leidenschaftlicher Motorradfahrer. Seit Juli 2024 ist er als Nachrücker von Petr Bystron Bundestagsabgeordneter der AfD aus Weiden in der Oberpfalz und ist im Februar 2025 über die Liste Bayern erneut in den Bundestag eingezogen. Schiller ist Leiter des AfD-Arbeitskreises Petitionen, rechtmäßiger Vorsitzender des Petitionsausschusses und stellvertretendes Mitglied im Ausschuss “Wirtschaft und Energie”.