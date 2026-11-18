Von RAINER K. KÄMPF | Mitbürger, die auf ihre mentale Gesundheit achten und zudem die Welt infolge angewandten Intellekts aus eigener Perspektive betrachten, haben zumeist eine eher kritische Meinung zu den regimeschranzigen Quasselshows à la Lanz, Maischberger & Co.
Wer Hypertonie vermeiden will, sollte tunlichst auf die pharisäerhaften Redundanzen der Claqueure des Kartells verzichten. Es sei denn … man bliebe, wie am Dienstagabend, fasziniert eben bei Maischberger hängen. Im Verlauf der Sendung konnte man durchaus zum Schluß zu kommen, die abgepreßten Zwangsgebühren seien in so einem Fall gut investiertes Geld.
Als politische Lehrvorführung für Wankelmütige eine absolute Pflichtvorführung. Der Höhepunkt war die Diskussion zwischen der Linken-Vorsitzenden Ines Schwerdtner und Martin Huber (Video oben). Allerdings müssen sich selbst eingefleischte Blaue vorsehen, mangels Alternativen in der Sendung nicht unversehens übertrieben viel Sympathie für den CSU-General aufkommen zu lassen.
Der hatte es nicht allzu schwer, gegen die Linke Frontfrau zu bestehen. Es war bei Lichte betrachtet ein unfaires Duell mit denkbar ungleichen Waffen. Politische Erfahrung und sachliche Argumente gegen keifende Ideologie in der Verpackung feminin bigotter Eitelkeit.
Bedenkt man allerdings, daß die Linke allem Anschein nach durchsetzt ist durch Genossinnen des Schwerdtner-Kalibers, läuft man Gefahr, von grausamen Zukunftsängsten gepeinigt zu werden.
Frei von jeglichem Sachverstand und zudem noch gefangen in der eigenen ideologischen Hybris, keiner sachlichen Argumentation fähig, jedoch von sich selbst am meisten begeistert, könnte man wider nüchternen Empfindens vorauseilendes Mitleid mit den Berlinern empfinden.
PI-NEWS-Autor Rainer K. Kämpf hat Kriminalistik, Rechtswissenschaft und BWL studiert. Er war tätig in einer Anwaltskanzlei, Geschäftsführer einer GmbH, freier Gutachter und Sachverständiger. Politisch aktiv ist Kämpf seit 1986. Als Kommissar in spezieller Stellung im Berliner Polizeipräsidium hatte er Kontakte zum damaligen „Neuen Forum“ in den Anfängen. Er verzichtete darauf, seinem Diensteid zu folgen und folgte lieber seinem Gewissen. Bis 2019 war er Referent einer AfD-Landtagsabgeordneten in Brandenburg. Aus gesundheitlichen Gründen beendete er diese Tätigkeit und befindet sich seither im unruhigen Ruhestand.
Voll der Honig im Kopf:
Der Künstler erklärte, für die Bundes-CDU würde er „keine Werbung“ machen. „Das ist bei Sven ganz anders.“ Denn der CDU-Spitzenkandidat in Sachsen-Anhalt reiße sich für das Bundesland „ein gewisses Körperteil auf“.
Außerdem warnte der Schauspieler davor, dass die Menschen die AfD zur künftigen Regierungspartei wählen könnten. Die Partei wolle Kunst als „reines Propagandawerkzeug für ihre Zwecke einspannen und missbrauchen“, warnte er. Dies wäre ein „Albtraum“, so Hallervorden.
https://jungefreiheit.de/deutschland/schulze-verleiht-dieter-hallervorden-verdienstorden-fuer-philanthropisches-engagement.html
Hallervorden wurde 1935 in Dessau geboren und floh 1958 aus der DDR. Während seines Studiums in Westberlin wurde er Mitglied der Berliner Burschenschaft Rugia und entwickelte mit seinem Bundesbruder Kurt Eberhard Pläne zur Ermordung von Walter Ulbricht. Dieser war von 1950 bis 1971 Machthaber der DDR und des SED-Regimes.
Und die 50.000 nicht-genossenschaftlichen Wohnungen sind Grosswohnungen in guter Lage, weit weg vom problematischen Stadtbild und Parteibonzen vorbehalten, wie es im Sozentum so allgemein üblich ist?
https://www.youtube.com/watch?v=XkkeG0CebDU
Wohlstandsverwahrlosung hat nun ein Gesicht
Neue Folge vom Medienfuzzi: Diesmal geht es um die Millionenerbin Marlene Engelhorn, ihre Forderungen nach höheren Erbschaftssteuern und ihre ungewöhnlichen Vorstellungen von Glück und Gerechtigkeit. Der Medienfuzzi hinterfragt ihren Umgang mit Reichtum, ihre politischen Ansichten und ihren Realitätssinn. Außerdem geht es um Greta Thunberg, aktuelle Themen und Zuschauerkommentare. Im Wort zum Sonntag am Mittwoch steht die Generation Z im Mittelpunkt: ihre Erwartungen an den Staat und die Frage, ob sie den Herausforderungen unserer Zeit gewachsen ist.
Und Unvergessen Gott hab ihn selig, am Ende übernimmt Helmut Schmidt das Wort: Video 21.41 ein echter Gänsehautmoment.
…bloßgestellt…
Hervorragende Grafik – sollte man auch mal feststellen!!
Was Frau Schwerdtner angeht, so bestehen die Inhalte ihrer Argumentation aus sachunkundigen Slogans. Allerdings muss ich anerkennen, dass sie – anders als viele andere der linken Stene – im Stil recht kultiviert rüberkommt.
Korrektur
meiner Schnellschreib-Tippis:
“ … – anders als viele andere der linken Szene – im Stil recht kultiviert rüberkommt.“
Maischberger stellt eine präzise Frage zum Partei-Ausschluss-Verfahren von Vanessa Emde:
„Wenn Vanessa Emde ein Einzelfall ist, warum ist sich dann die Mehrheit nicht sicher?“
Und noch ein guter Einwurf von Frau Maischberger an die Dame Schwerdtner:
„Warum denn sachlich, wenn es auch persönlich geht?“
demaskiert-und-bloss-gestellt/
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Zitat oben …..“Bedenkt man allerdings, daß die Linke allem Anschein nach durchsetzt ist durch Genossinnen des Schwerdtner-Kalibers, läuft man Gefahr, von grausamen Zukunftsängsten gepeinigt zu werden….“
OT oder nicht OT- oder sogar passend wie die Faust aufs Auge —>
vor wenigen Stunden veröffentlicht —>
Hamid Abdel Samad (längst unter Dauer Polizeilschutz wegen seiner scharfer Kritik am Islam (in Deutschland
bereits seit 20 Jahren) bei „Ben ungescriptet“
>>>> Islamismus: Die tickende Zeitbombe in Deutschland <<<< Die Menge der Dosis macht die Bombe !
https://www.youtube.com/watch?v=QxMuH1bjMwo
Ps. Es wurde Zeit für Hamed Abdel Samad bei Ben…. !
Er hat Recht. !
@BinTolerant 18. November 2026 Beim 21:27
>>>>>>>bereits seit 20 Jahren) bei „Ben ungescriptet“
>>>> Islamismus: Die tickende Zeitbombe in Deutschland <<<< Die Menge der Dosis macht die Bombe !
Ist wohl so. Erinnert mich an einen einen Spruch meiner Großeltern: Mit der Zeit und Weile, hopst ein Frosch ne Meile!
Sozial aufgestellte Genossenschaften sind wichtig und wirken eigenwirtschaftlich.
Genossenschaften funktionieren nur wenn der ‚Genosse‘ die Wohnraumkosten bezahlt
Da gibt es solche und solche.
Die Berliner „Vedi“ – so nenne ich sie nicht – ich also auch nicht – hat 44 % gerockt in ihrem Wahlkreis und hat natürlich ihren Sitz im Berliner Shithole-Parlament .
Weil die Berliner Ismamisten im Horror-Neukölln es so wollten und gut finden und deren wahlberichten Bürger ebenfalls.
Die Neu-Linke hat 3 Gesichter:
Die mediengerechte ’schöne‘ Schwertner.
Da gibt es die alten – gemäßtigten Zauseln wie Gysi (wo ist das Stasi Geld?) und den anderen – Alten Weißen Männern.
Da gibt es die gemäßigte Linke in Mc Pomm, die keinen Sttress machen und >>> lautlos <<eine neue Regierung bilden.
Da gibt es die aggresive Berliner Linke, welche with a little/big help from SPD und einer sie beschützenden Polizei -die Regierungsverantwortung übernehmen wird.
demaskiert-und-bloss-gestellt/
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(Response von Kuddeldaddeldu 18. November 2026 Beim 22:06
-siehe auch dazu passend ebenfalls wie die Faust aufs Auge –
diesmal Julian Reichelt über den ZDF Talk-/ MS Propaganda – König Markus Lanz und dessen Corona Inquisition und Lügen sowie wegen der Daniel Günter /SH Ministerpräs. und dessen unglaublichen Kontrolle/und Meinungs- Zensurvorstellungen.
—> Die Lanz-Akte: Worauf seine Karriere WIRKLICH beruht (Julian Reichelt)
Auschnitt aus „Ben ungescriptet“ vor wenigen Tagen
https://www.youtube.com/watch?v=UU06n6ffUcc
LANZ auch demaskiert: Weber
Die FPÖ in Österreich lässt sich nicht diffamieren, schon gar nicht von einem Deutschen. Der deutsche Politiker Weber (heisst er wohl) der im Europarat sitzt und heute Abend bei Lanz, der hat die FPÖ öffentlich bezichtigt von Russland finanziert zu werden.
So wurde es ja mit einem AFD Mann ebenso hier gehalten.
Jedoch die FPÖ hat Weber verklagt. Der wurde aufgefordert diese Lüge bei seinem nächsten öffentlichen Auftritt richtig zu stellen!
Neunmal war er bei LANZ und machte seinen Mund nicht auf.
Heute nahm ihn LANZ in die Zange, ins Kreuzverhör.
Weber glotzte nur blöd, versuchte sich dumm herauszureden, beschuldigte dann auch noch Lanz ihn niemals darauf angesprochen haben. – Wie dreist!!
Unglaublich so eine Einstellung so ein Verhalten.
Es ist sicher nicht LANZENS Aufgabe einen vom Gericht Verurteilten auf seine Pflichten hinzuweisen, diese Pflichten von dem Verurteilten einzufordern!
Wenn einer von einem Gericht verurteilt wurde, dann ist er doch wohl ein Straftäter oder nicht?
Dann sitzt bei Lanz noch ein Schlichter, der alles ausbügelt was andere verbrochen haben. Alles nicht böse gemeint. Die AFD will er auch noch zurückdrücken. Das war ja klar, so einer darf ja nicht fehlen in der Sendung.
LANZ: Das kann man alles so nicht stehen lassen!
Hier geht es um die Linke und ihre Clans.
BERLIN 39 Jahre von der SPD regiert die Entwicklung der Remo Zeit.
Lanz zu Weber: Es ist ziemlich heuchlerisch heute über die Zustände in Berlin entsetzt zu sein…..
Webers jeder zweite Satz: Man kann auch mal einen Fehler machen!
Man kann auch mal einen Fehler machen! – So wie eine Schallplatte, als Selbstbeweihräucherung.
Ab 2027 abgelehnte Asylbewerber, die rechtspflichtig ausreisepflichtig sind, nach Ruanda abzuschieben.
Was ist der Gedanke und hat es Aussicht auf Erfolg?
Sehen wir mal!
/demaskiert-und-bloss-gestellt/
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Zitat /Auschnitt o.g. Frei von jeglichem Sachverstand und zudem noch gefangen in der eigenen ideologischen Hybris, keiner sachlichen Argumentation fähig, jedoch von sich selbst am meisten begeistert, könnte man wider nüchternen Empfindens vorauseilendes Mitleid mit den Mainstremmedien und den total Links Bekloppten empfinden.“!
Tim Kellner : „Was für eine geniale Geschichte von Terra X was diese Forscher herausgefunden haben -eine geniale brllianten Doku- „die Geschichte der Deutschen wie sich unsere Vorfahren mit blauen Augen entwickelt haben“ .Diese Sendung sprengt alles. Jetzt sind wir endlich aufgeklärt. “
Muss man gesehen haben ! Real (Satire Hoch 10.)
https://www.youtube.com/shorts/eP5J4Svd-EE
Was in all diesen politisch korrekten Quaselrunden immer verschwiegen wird ,ist doch die Tatsache ,daß eine wesentliche Ursache für die Verknappung von Wohnraum und damit der Mietpreisexplosion die Massenmigration ist .
Was Schwerdtner in ihrer grenzenlosen Dummheit uns weismachen will, ist vollkommen unrealistisch,denn sie will von den laufenden Mieteinahmen die Mietshäuser quasi „kaufen“ (Enteignungsentschädigungen) und natürlich nebenbei auch noch instandhalten.Gleichzeitig will sie auch noch 100000Wohnungen „genossenschaftlich“ bauen lassen.
Daß Enteignungsverfahren ,die mit Sicherheit bis zum Bundesverfassungsgericht laufen werden,viele Jahre dauern und in der Zwischenzeit alle Investoren aus Berlin vergraulen ,scheint Schwerdtner auch nicht bewußt zu sein. In dieser Zeit werden die gegenwärtigen Wohnungseigentümer kaum mehr als absolut unvermeidbar in ihren Wohnungsbestand investieren.
Wenn dann nach X Jahren das Enteignungsverfahren vorm Bundesverfassungsgericht scheitern sollte,was ich für sehr wahrscheinlich halte,steht Berlin am Ende vor einem wohnungswirtschaftlichen Trümmerhaufen.
Aber vieleicht übersehe ich da auch etwas ,nämlich daß in Berlin sich die Bundesdruckerei befindet.Diese könnte ja die Linke kurzerhand mit enteignen und die Gelddruckerei dann in erster Linie nur für Berlin arbeiten lassen.Das würde natürlich alle Finanzprobleme Berlins sofort lösen.
Erst Frau Sauer und jetzt:
Herr Sauer promotet sein Buch, lieferbar ab 18.11.2026
https://www.welt.de/politik/deutschland/article6afdd18bff9ae12be89e14aa/neue-biografie-rauchend-im-zentrum-joachim-sauer-erzaehlt-wie-er-angela-merkel-kennenlernte.html
„….und der SED-Herrschaft kritisch gegenüberstand….“ wer soll DAS glauben?
wurde er gezwungen DAS zu schreiben?
Auf Befehl von Ganz Oben?
Der Höhepunkt war die Diskussion zwischen der Linken-Vorsitzenden Ines Schwerdtner und Martin Huber.
++++
Was soll das?
Beide gehören zum linksbunten Schweinsgesindel!
Huch – in Berlin schon wieder eine Schießerei mit ausländischem Importgesindel.
Höchste Zeit, dass die Polizei mal wieder ein paar Blattschüsse setzt!
https://www.bild.de/regional/berlin/grosseinsatz-der-polizei-schuesse-in-berliner-bar-zwei-verletzte-6afe0270a0547afb26e79307
jeanette 18. November 2026 Beim 23:34
LANZ auch demaskiert: Weber
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LANZ macht alle fertig, die sich auf seine Sendung nicht vorbereiten.
Er ist nicht langweilig wie die Maische.
Er kommt gepflegt und vorbereiet rüber, lädt alle Meinungen zu sich ein aber ist nicht immer deren Meinung womit ich keine Prpbleme habe.
Ich will jetzt Lanz vs. vs Alice Weidel vs. Schwerdner sehen! Er will das auch. Die Quote würde an die Decke schießen. Mit Ausreden ohne Rümbrüllen.
Lanz braucht Quote um 23:15
Mc Pomm ex-Küsten Barbie – hat inzwischen ihre Regierung im Schloß (das stimmt wirklich!) gebildet – tritt gegen / zusammen mit der Schwedtner an bzw. die beiden Süßen verstehen sich!
Beide Ladies sind nicht dick.
Und der Alte Weiße Mann holt inzwischen Popkorn.
Rot-Tiefrot-Grün kommt weil die Wähler es so wollen.
Es ist alles nur eine einzige Volksverdummung !
Die CSU sollte erkennen, dass den Wein den sie saufen, seit
Jahrzehnten von ihrer Schwesterpartei CDU kommt.
Schließlich ist es doch ihre eigene Parteienpolitik in Berlin, die sie in den letzten
Jahrzehnten unterstützt haben.
Jetzt, wo sie ihre Macht in Berlin verloren haben, denken sie das erste Mal
öffentlich daran den Länderfinanzausgleich neu zu definieren.
Der CDU-Wegener, konnte noch so schlecht regieren, schlechter ging es nicht mehr,
da war das alles kein Thema !
Dieser Parteienstaat ist das größte aller Übel, Wasser predigen und Wein saufen !
Das ist das Programm dieser volksverarschenden Parteien CDU/CSU, SPD und Grüne.
Über die Kommunisten brauche ich wohl gar nicht zu reden, die Linke Partei gehört
einfach nur verboten, sie hat in einen demokratischen Land von Anfang an,
nichts verloren.
Doch die Einheitspartei, braucht sie heute mehr
denn je, nur um an der Macht zu bleiben !
Leider blickt der Doof-Michel noch immer zu 60 % nicht durch.
Der Tanzbär lässt sich , an der Nase herum führen, bis Deutschland
endgültig am Boden liegt.
gonger 19. November 2026 Beim 04:35
jeanette 18. November 2026 Beim 23:34
LANZ auch demaskiert: Weber
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LANZ macht alle fertig, die sich auf seine Sendung nicht vorbereiten.
Er ist nicht langweilig wie die Maische.
+++++++++++++++++++
Gestern hat man gemerkt, dass der auch die Nase gestrichen voll hat von den ganzen Asylanten die sich hier ungebremst auf deutschen Straßen austoben dürfen.
Der OB von HAGEN der eine Problemstadt auf Vordermann bringt sagte so etwas wie:
Dann sind hauptsächlich die Übeltäter xy darf man ja nicht sagen.
Da tobte Lanz und sagte etwas wie: Doch genau das darf man sagen!!
Ich war ganz erstaunt.
Der hat jetzt Reichelts Auto brennen gesehen, die Einschläge kommen näher auch an ihn heran, wenn er sich dauernd mit den Linken herumärgern muss, die in die Zange nehmen muss.
BinTolerant 18. November 2026 Beim 21:27
demaskiert-und-bloss-gestellt/
********
Zitat oben …..“Bedenkt man allerdings, daß die Linke allem Anschein nach durchsetzt ist durch Genossinnen des Schwerdtner-Kalibers, läuft man Gefahr, von grausamen Zukunftsängsten gepeinigt zu werden….“
OT oder nicht OT- oder sogar passend wie die Faust aufs Auge —>
vor wenigen Stunden veröffentlicht —>
Hamid Abdel Samad (längst unter Dauer Polizeilschutz wegen seiner scharfer Kritik am Islam (in Deutschland
bereits seit 20 Jahren) bei „Ben ungescriptet“
>>>> Islamismus: Die tickende Zeitbombe in Deutschland <<<< Die Menge der Dosis macht die Bombe !
https://www.youtube.com/watch?v=QxMuH1bjMwo
Ps. Es wurde Zeit für Hamed Abdel Samad bei Ben…. !
Er hat Recht. !
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Man spricht deshalb bei den SURENSÖHNEN auch von SPRENGGLÄUBIGEN!
FdM gemäß Art. 5GG im besten Deutschland allah Zeiten.
H.R