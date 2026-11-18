Von RAINER K. KÄMPF | Mitbürger, die auf ihre mentale Gesundheit achten und zudem die Welt infolge angewandten Intellekts aus eigener Perspektive betrachten, haben zumeist eine eher kritische Meinung zu den regimeschranzigen Quasselshows à la Lanz, Maischberger & Co.

Wer Hypertonie vermeiden will, sollte tunlichst auf die pharisäerhaften Redundanzen der Claqueure des Kartells verzichten. Es sei denn … man bliebe, wie am Dienstagabend, fasziniert eben bei Maischberger hängen. Im Verlauf der Sendung konnte man durchaus zum Schluß zu kommen, die abgepreßten Zwangsgebühren seien in so einem Fall gut investiertes Geld.

Als politische Lehrvorführung für Wankelmütige eine absolute Pflichtvorführung. Der Höhepunkt war die Diskussion zwischen der Linken-Vorsitzenden Ines Schwerdtner und Martin Huber (Video oben). Allerdings müssen sich selbst eingefleischte Blaue vorsehen, mangels Alternativen in der Sendung nicht unversehens übertrieben viel Sympathie für den CSU-General aufkommen zu lassen.

Der hatte es nicht allzu schwer, gegen die Linke Frontfrau zu bestehen. Es war bei Lichte betrachtet ein unfaires Duell mit denkbar ungleichen Waffen. Politische Erfahrung und sachliche Argumente gegen keifende Ideologie in der Verpackung feminin bigotter Eitelkeit.

Bedenkt man allerdings, daß die Linke allem Anschein nach durchsetzt ist durch Genossinnen des Schwerdtner-Kalibers, läuft man Gefahr, von grausamen Zukunftsängsten gepeinigt zu werden.

Frei von jeglichem Sachverstand und zudem noch gefangen in der eigenen ideologischen Hybris, keiner sachlichen Argumentation fähig, jedoch von sich selbst am meisten begeistert, könnte man wider nüchternen Empfindens vorauseilendes Mitleid mit den Berlinern empfinden.

PI-NEWS-Autor Rainer K. Kämpf hat Kriminalistik, Rechtswissenschaft und BWL studiert. Er war tätig in einer Anwaltskanzlei, Geschäftsführer einer GmbH, freier Gutachter und Sachverständiger. Politisch aktiv ist Kämpf seit 1986. Als Kommissar in spezieller Stellung im Berliner Polizeipräsidium hatte er Kontakte zum damaligen „Neuen Forum“ in den Anfängen. Er verzichtete darauf, seinem Diensteid zu folgen und folgte lieber seinem Gewissen. Bis 2019 war er Referent einer AfD-Landtagsabgeordneten in Brandenburg. Aus gesundheitlichen Gründen beendete er diese Tätigkeit und befindet sich seither im unruhigen Ruhestand.