Von WOLFGANG HÜBNER | Friedrich Merz ist der unbeliebteste Kanzler in der Geschichte der Bundesrepublik. Wichtiger, aber nicht unbedingt Grund seiner Unbeliebtheit ist: Es gelingt ihm, noch größeren politischen Schaden anzurichten als seine Parteifreundin Angela Merkel. Denn er treibt mit voller Absicht die kommenden Generationen in den Schuldturm des internationalen Finanzkapitals, dessen Agent und Profiteur er war und bleibt. Zugleich ist Merz die Zentralfigur der deutschen und europäischen Frontstellung gegen Russland. Dabei geht er sogar das Risiko eines Krieges ein, der das deutsche Territorium zu einer atomar verseuchten Wüste machen könnte.

All das kann der CDU-Politiker aber nur tun, weil sein schändliches, völlig gegen die wirklichen deutschen Interessen gerichtetes Tun von der entscheidenden Schicht in der Gesellschaft gestützt und toleriert wird: dem Bürgertum. Es ist jenes Bürgertum, das sich in der alten Bundesrepublik herausgebildet hat und auch nach der Wiedervereinigung bestimmend geblieben ist. Seine Mitglieder haben alle wichtigen Positionen in Medien, Justiz, Wissenschaft, Bildungseinrichtungen oder Institutionen inne. Sie sind Entscheider in der Wirtschaft als Unternehmer und Manager; wir finden sie massenhaft in freien Berufen wie Ärzten, Architekten oder Anwälten.

Niemandem von ihnen mangelt es an Voraussetzungen, sich ausreichende Informationen über politische Vorgänge zu beschaffen, sie zu werten und daraus Schlüsse zu ziehen. Dass längst nicht alle ihre Möglichkeiten nutzen wollen oder aus Zeitdruck können, ist klar. Doch entschuldigt das nicht, eine Politik hinzunehmen, die sowohl das eigene Land wie die eigenen Kinder und Enkel in ein neuerliches, womöglich finales nationales Unglück stürzen wird. Der viel zu geringe Widerstand dagegen geht nicht vom Bürgertum aus, sondern kommt meist aus anderen sozialen Schichten.

In einer Besprechung von Ulf Poschardts Buch „Bückbürgertum“ las ich kürzlich eine brillante psychologische Einschätzung des Typus Mensch, der im westlichen Deutschland das Bürgertum verkörpert: „Er ist Untertan, aber dezidiert Bürger: vielfach gebildet, oft wohlhabend, jovial und überzeugt, modern und progressiv zu sein. Er bückt sich nicht allein aus Angst, sondern um sich wohlzufühlen, dazuzugehören und nichts als verklemmt oder rückständig, gar randständig zu gelten.“ Dieses so geprägte westdeutsche Bürgertum sorgt aus Feigheit, Desinteresse, Konfliktscheu und blinder Genusssucht dafür, dass Merz, Klingbeil und ihre Truppen die Deutschen abermals ins Unglück führen können.

PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Geopolitik, Linksfaschismus, Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der „Bürger für Frankfurt“ legte 2016 sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Hübner ist über seine Facebook-Seite und seinen Telegram-Kanal erreichbar. Seine politische Biographie „Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom“ ist im Engelsdorfer-Verlag, 226 Seiten, ISBN 978-3-69095-029-9, 24,80 Euro, erschienen.