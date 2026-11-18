Von MEINRAD MÜLLER | Das Bundesverfassungsgericht hat am Mittwochmorgen die Wahlprüfungsbeschwerde des BSW zur Bundestagswahl 2025 als unzulässig verworfen. Der Zweite Senat entschied einstimmig: Es gibt keine bundesweite Neuauszählung der Stimmzettel. Damit bleibt das Bundestagswahlergebnis vom 23. Februar 2025 endgültig.

Das BSW – inzwischen „Bündnis Soziale Gerechtigkeit und Wirtschaftliche Vernunft“ – war mit 4,981 Prozent der Zweitstimmen knapp an der Fünfprozenthürde gescheitert. Es fehlten exakt 9529 Stimmen für den Einzug in den Bundestag. Die vier Beschwerdeführer, darunter Parteigründerin Sahra Wagenknecht, hatten vor allem zwei Punkte gerügt: Stimmen für das BSW seien überproportional oft zu Unrecht als ungültig gewertet worden. Außerdem hätten Verwechslungen mit dem Bündnis Deutschland – wegen Namensähnlichkeit und direkter Nachbarschaft auf dem Stimmzettel – zu systematischen Fehlzuordnungen geführt. Belegt werden sollten das durch „Anomalien“ in zahlreichen Wahlbezirken.

Gericht: Vermutungen reichen nicht

Das Gericht, in dem ausschließlich Richter sitzen, die von den Altparteien nominiert und gewählt wurden, ließ das nicht gelten. Bloße Vermutungen, Andeutungen und statistische Auffälligkeiten reichten nicht aus, einen mandatsrelevanten Wahlfehler darzulegen. Auch ein extrem knappes Ergebnis senke die Begründungsanforderungen nicht. Erst wenn ein konkreter Fehler substantiiert sei, könne die Nähe der Hürde relevant werden. Die Begründungspflicht schütze das Vertrauen in die staatlichen Institutionen und die Arbeitsfähigkeit des Parlaments. Wagenknecht hatte vor der Entscheidung gesagt, aus ihrer Sicht sei Friedrich Merz „zu Unrecht“ Kanzler. Mehr Belege könne man ohne Zugang zu den Stimmzetteln nicht vorlegen. Der Bundestag hatte den Einspruch bereits im Dezember 2025 zurückgewiesen.

Für das BSW ist die Niederlage ein weiterer schwerer Rückschlag. Seit dem Verpassen des Bundestags hat die Partei an Aufmerksamkeit verloren, die Umfragewerte sind gesunken. Gleichzeitig versucht sie in Ländern wie Sachsen-Anhalt über pragmatische Zusammenarbeit mit der AfD politisch relevant zu bleiben. Karlsruhe hat nun endgültig klargestellt, dass der enge Ausgang der Bundestagswahl nicht hinterfragt wird – und die schwarz-rote Mehrheit damit unangetastet bleibt. Ob das das ohnehin erschütterte Vertrauen in die Wahl und die Institutionen weiter stärkt, darf bezweifelt werden.

PI-NEWS-Autor Meinrad Müller (72), Unternehmer im Ruhestand, kommentiert mit einem zwinkernden Auge Themen der Innen-, Wirtschafts- und Außenpolitik für diverse Blogs in Deutschland. Der gebürtige Bayer greift vor allem Themen auf, die in der Mainstreampresse nicht erwähnt werden. Seine humorvollen und satirischen Taschenbücher sind auf Amazon zu finden. Müllers bisherige Beiträge auf PI-NEWS gibt es hier, seinen privaten Blog finden Sie hier.