Von MEINRAD MÜLLER | Das Bundesverfassungsgericht hat am Mittwochmorgen die Wahlprüfungsbeschwerde des BSW zur Bundestagswahl 2025 als unzulässig verworfen. Der Zweite Senat entschied einstimmig: Es gibt keine bundesweite Neuauszählung der Stimmzettel. Damit bleibt das Bundestagswahlergebnis vom 23. Februar 2025 endgültig.
Das BSW – inzwischen „Bündnis Soziale Gerechtigkeit und Wirtschaftliche Vernunft“ – war mit 4,981 Prozent der Zweitstimmen knapp an der Fünfprozenthürde gescheitert. Es fehlten exakt 9529 Stimmen für den Einzug in den Bundestag. Die vier Beschwerdeführer, darunter Parteigründerin Sahra Wagenknecht, hatten vor allem zwei Punkte gerügt: Stimmen für das BSW seien überproportional oft zu Unrecht als ungültig gewertet worden. Außerdem hätten Verwechslungen mit dem Bündnis Deutschland – wegen Namensähnlichkeit und direkter Nachbarschaft auf dem Stimmzettel – zu systematischen Fehlzuordnungen geführt. Belegt werden sollten das durch „Anomalien“ in zahlreichen Wahlbezirken.
Gericht: Vermutungen reichen nicht
Das Gericht, in dem ausschließlich Richter sitzen, die von den Altparteien nominiert und gewählt wurden, ließ das nicht gelten. Bloße Vermutungen, Andeutungen und statistische Auffälligkeiten reichten nicht aus, einen mandatsrelevanten Wahlfehler darzulegen. Auch ein extrem knappes Ergebnis senke die Begründungsanforderungen nicht. Erst wenn ein konkreter Fehler substantiiert sei, könne die Nähe der Hürde relevant werden. Die Begründungspflicht schütze das Vertrauen in die staatlichen Institutionen und die Arbeitsfähigkeit des Parlaments. Wagenknecht hatte vor der Entscheidung gesagt, aus ihrer Sicht sei Friedrich Merz „zu Unrecht“ Kanzler. Mehr Belege könne man ohne Zugang zu den Stimmzetteln nicht vorlegen. Der Bundestag hatte den Einspruch bereits im Dezember 2025 zurückgewiesen.
Für das BSW ist die Niederlage ein weiterer schwerer Rückschlag. Seit dem Verpassen des Bundestags hat die Partei an Aufmerksamkeit verloren, die Umfragewerte sind gesunken. Gleichzeitig versucht sie in Ländern wie Sachsen-Anhalt über pragmatische Zusammenarbeit mit der AfD politisch relevant zu bleiben. Karlsruhe hat nun endgültig klargestellt, dass der enge Ausgang der Bundestagswahl nicht hinterfragt wird – und die schwarz-rote Mehrheit damit unangetastet bleibt. Ob das das ohnehin erschütterte Vertrauen in die Wahl und die Institutionen weiter stärkt, darf bezweifelt werden.
PI-NEWS-Autor Meinrad Müller (72), Unternehmer im Ruhestand, kommentiert mit einem zwinkernden Auge Themen der Innen-, Wirtschafts- und Außenpolitik für diverse Blogs in Deutschland. Der gebürtige Bayer greift vor allem Themen auf, die in der Mainstreampresse nicht erwähnt werden. Seine humorvollen und satirischen Taschenbücher sind auf Amazon zu finden. Müllers bisherige Beiträge auf PI-NEWS gibt es hier, seinen privaten Blog finden Sie hier.
Es war sonnnenklar, daß das Kartellparteiengericht aka BVerfG genauso urteilen wird. Wer immer noch glaubt, die Besatzerrepublik Buntland sei ein Rechtsstaat, der glaubt auch, daß Zitronenfalter Zitronen falten.
Ich hatte damit gerechnet, dass das BVerfG die Begründung ernst nimmt und die Nachzählung anordnet.
Dass anders entschieden wurde, und zwat auch noch ohne mündliche Verhandlung, halte ich mindestens für unklug, denn das BVerfG steht bei zahlreichen Bürgern sowieso schon im Verdacht, ein parteiisches Gericht zu sein.
Im vorlegenden Fall hätte das Gericht durch eine andere Entscheidung belegen können, die Demokratie im Sinne von Wahrheit und Klarheit stärken zu wollen.
Hat da wirklich jemand dessen IQ oberhalb der Raumtemperatur liegt erwartet dass es anders entschieden wird? Man muss doch zusammenhalten..
Was da hinter versschlossenen Türe für Tricksereien ausgekocht wurden, wäre interessant zu erfahren.
Ein wunderbarer Name „Bundesverfassungsgericht“.
Vor allem für die Stumpfsinnigen, die jeden Tag die Mainstream-Medien
verzehren.
Das der Parteienstaat beide beherrscht, kommt ihnen gar nicht in den Sinn,
deshalb sind sie ja so bescheuert.
Den Sozialisten und Kommunisten erfreut solche Dummheit, denn dadurch
kommen sie ihren Ziel immer näher.
Parteienfilz in der höchsten Hierarchie „unserer Demokratie“, dass ist ihr
absoluter Lebenstraum. Keine Meinungsfreiheit, keine Opposition und keine
freien Wahlen mehr und das nennen sie noch Demokratie.
Da lag aber Marx und Engels schwer daneben, die haben zu so einen
System etwas anderes gesagt !
Frage: warum sind die Fahrzeuge vom ö.r. Rotfunk NDDR kfz-steuerbefreit ?? (grüne kennzeichen)
An alleanderen ….. weiter fleißig steuern und abgaben löhnen / abpressen lassen !!
Die aktuelle Entscheidung des BVerfG wird Kritik auslösen.
Dabei ist zu befürchten, dass der Verfassungsschutz, der jüngst neue Vollmachten bekam, jede öffentliche Kritik penibel darauf prüfen wird, ob nicht „eine Herabsetzung des BVerfG“ vorliegt.
Hier ein paar Infos über vergangene „Bewertungen“.
Quelle:
Auszüge aus dem Gutachten von Prof. Dr. Dieter Murswiek vom 22. Oktober 2018
(Erstellt am 23. Oktober 2018 von Dr. Roland Hartwig)
Anhaltspunkte für verfassungsfeindliche Bestrebungen
AUSZÜGE!
ZITAT:
Die Behauptung, in Deutschland gäbe es keine wirkliche Demokratie, gewertet als „Delegitimierung“ des Staates.
Polemische Kritik an den etablierten Parteien, wenn sich die Kritik nicht gegen einzelne Parteien, sondern gegen die „Altparteien“ oder gegen die „politische Klasse“ richtet.
Sogar heftige Kritik gegen einzelne etablierte Politiker wird von den Verfassungsschutzbehörden gelegentlich als „Verunglimpfung“ und „Delegitimierung demokratisch gewählter Politiker“ und damit wohl der demokratischen Institutionen gewertet, zumindest wenn dem „konspirative Argumentationsmuster“ zugrunde liegen.
Es ist sogar schon vorgekommen, dass demonstrative Polemik gegen ein Ministerium wegen eines konkreten Gesetzesvorhabens im Verfassungsschutzbericht als „Protestaktion gegen demokratische Institutionen“ kritisiert wurde.
Auch „Systemkritik“ wird immer wieder als Anhaltspunkt für verfassungsfeindliche Bestrebungen gewertet, etwa die Beschimpfung der etablierten Parteien als „Systemparteien“ oder die Polemik gegen das „politische System“.
Die Verwendung von Begriffen wie „Systemwechsel“, „Systemüberwindung“ oder „Konservative Revolution“ oder „(nur) Wir sind das Volk“.
Pauschal negative Werturteile über Einwanderer bzw. Menschen fremder ethnischer Zugehörigkeit, insbesondere als „minderwertig“, als „Schmarotzer“ oder als „kriminell“.
Fremdenfeindlichkeit oder Flüchtlingsfeindlichkeit werden in Verfassungsschutzberichten als Anhaltspunkte für verfassungsfeindliche Bestrebungen angesehen und nicht nur bei pauschal negativer Darstellung von Flüchtlingen, sondern auch bereits dann bejaht, wenn Neid geschürt wird, indem man Flüchtlingen unterstellt, das deutsche Sozialsystem ausnutzen zu wollen.
Als verfassungsfeindlicher Fremdenfeind gilt für manche Verfassungsschützer auch, wer Flüchtlinge als Asylbetrüger oder Scheinasylanten bezeichnet.
Auch das Schüren von Ängsten vor den Folgen der Masseneinwanderung (Existenzbedrohung, Zerstörung unseres Nationalstaates) wird als Ausdruck von Fremdenfeindlichkeit und daher von Verfassungsfeindlichkeit angesehen.
Antisemitische oder auf rassische Diskriminierung zielende Konzepte.
Das Bekenntnis zum „Vorrang einer ethnisch definierten Volksgemeinschaft“, sofern damit die „strikte Exklusion und weitgehende Rechtlosstellung aller ethnisch Nichtdeutschen“ gemeint ist.
Die Zuweisung unterschiedlicher Rechte an deutsche Staatsangehörige, je nachdem, ob sie ethnisch Deutsche oder anderer ethnischer Zugehörigkeit sind.
Die Schlechterstellung von Ausländern, soweit es um den Anspruch auf Achtung und Schutz der Menschenwürde und um die vom Grundgesetz konkretisierten Menschenrechte geht.
Ich hab Sahra Wagenknechts Buch die Selbstgerechten gelesen…habe Teile ihrer Reden im Bundestag verfolgt..Herrlich wie sie nach unten schaute um denen mitzuteilen,dass sie die dümmste Regierung der Welt wären..
In ihrem Buch rechnet sie wütend und knallhart auch mit der arroganten Lifestye-Linken ab..Schreibt fast wehmütig von einer Welt die fast schon untergegangen ist,weil: „Sich alles rechnen muss und die Dinge ihren innewohnenden Wert und Sinn verlieren und man der Gesellschaft,ihre Traditionen, ihre Werte und ihre Gemeinsamkeiten zerstörte,,das was ein Volk zusammenhält.und schließt mit Aristoteles der schon wusste: „Dass ohne ein Wir-Gefühl keine Demokratie überlebt“
Mir würde sie schon fehlen im politischem Gefüge..
ZU:
Zuntz 18. November 2026 Beim 12:26
—–
Sehr treffend.
Frau Dr. Sahra Wagenknecht ist eine kenntnisreiche Polit-Philosophin mit spannenden Publikationen.
A. von Steinberg 18. November 2026 Beim 12:21
Wir leben in keinem Rechtsstaat mehr. Politverbrecher werden geschützt, Bürger welche auf Gefahren hinweisen, unterstellt man Fremdenfeindlichkeit. Sauerei!
Wieder was gelernt:
„Vermutungen genügen nicht…“ so das Gericht.
Aber ohne Neuauszählung lassen sich die Beweise nicht erbringen.
Bei Oppositionellen genügt aber ein „Verdacht“ für eine Hausdurchsuchung, die dann aber die erhofften Beweise NICHT erbringt.
– Finde den Fehler !
Dieser Unrechtsstaat und seine Justiz sind nur noch zum Kotzen.
Vom Verfassungsgericht war kein anderes Urteil zu erwarten ,denn die dort installierten Parteisoldaten müssen schließlich liefern. Das BSW hat weitestgehend fertig ,nachdem es in 3 ostdeutschen Bundesländern seine Funktion als AFD-Bremse erledigt hatte und stört die Kartellparteien nur noch in ihrem Tagesgeschäft.
Waagenknecht ist zwar sehr intelligent und hat ein Gespür dafür,was die Menschen gerne von ihr hören ,aber ansonsten ist sie eine klassische Maulwerkerin ,die immer alles besser weiß. Um praktische politische Arbeit, z.B. in einem Ministeramt hat sich diese Champagnerkommunistin stets gedrückt,weil sie da vermutlich nichts zuwege gebracht hätte und höchstens eine halbe Legislaturperiode überlebt hätte. Sie genießt die Vorzüge des Kapitalismus in vollen Zügen,aber ansonsten gehen ihr die Sorgen und Nöte der kleinen Leute am Arsch vorbei.
Wahlfehler lassen sich erst in einer Wahlprüfung „substantieren“, verehrte Damen und Herren Richter am Bundesverfassungsgericht. Das ist der Sinn des gesamten Unterfangens, für das, seit dem ersten Einspruch, nun insgesamt 19 Monate ins Land gingen.
Wenn eine derart dichte, plausible und konkludente Indizienkette, wie sie das BSW – mit sehr stichhaltigen Einzelbelegen untermauert – vorbrachte, nicht ausreicht, um das Normalste in einer Demokratie, nämlich Transparenz über das ehrliche Abstimmungsergebnis, juristisch in Gang setzen zu können, müssen Sie sich den Vorwurf gefallen lassen, in Wahrheit die schützende Hand über jene zu halten, die Sie für Ihre aktuelle Aufgabe benannt und nach Karlsruhe entsandt haben.
Im Übrigen formulieren Sie stets, was nicht ausreicht, um eine erfolgreiche Beschwerde einzulegen. Sie lassen es mit Blick auf hinreichende Voraussetzungen allerdings an jenem Konkretisierungsanspruch vermissen, den Sie selbst den Klägern auferlegen.
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Der Sohn von Hamas-Gründer und Terror-Vordenker Scheich Hassan Yousef blickt schonungslos und besorgt auf Entwicklungen im Westen. Die Hamas-Kämpfer würden die „islamische Vorherrschaft“ als „ein globales Projekt“ sehen, warnt Mosab Hassan Yousef jetzt in einem Interview. Das werde durch die naive Unterstützung für die Palästinenser in Europa befeuert. Weiterlesen auf m.bild.de
Orientalische SPD-Abgeordnete stellen sich gegen geplante Abschiebezentren in Ruanda
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https://www.tagesspiegel.de/politik/wir-mussen-dobrindts-plane-stoppen-spd-abgeordnete-stellen-sich-gegen-geplante-abschiebezentren-in-ruanda-16286940.html
Im Bundeshaushalt 2027 sind 20 Millionen Euro für das Modellprojekt vorgesehen. Aus den fünf beteiligten EU-Staaten sollen dafür 100 Menschen nach Ruanda gebracht werden.
Sibirien wäre evtl. eine günstigere Option?
Frau Wagenknecht und BSW sollten vielleicht, allein in eigenem Interesse ,künftig doch geschlossen gegen die Altparteien und die vermerkelte Berliner Merz Bundespartei stimmen, gemeinsam mit AfD, dann allein hat ihre Stimme Gewicht.
sollte eigentlich Bundesregierung, statt Bundespartei heißen, sorry
Leute, BITTE, hat irgend jemand von diesem illegalen „Gericht“ etwas anderes erwartet ?
Nochmals an diejenigen, die immer noch nichts kapiert haben, da die „BRD“ ein Grundgesetz hat und KEINE Verfassung, kann es auch kein „Bundesverfassungsgericht“, geschweige denn einen „Verfassungsschutz“ geben!
So was weiß ein intelligenter Jurastudent schon, bevor er mit dem Studium angefangen hat !
Ich möchte behaupten, daß es bis in die höchsten Gerichte fast nur Opportunisten an den Richtertischen gibt. Diese Erkenntnis beruht auf eigenen Erfahrungen! Und wenn eine Systemwechsel stattfindet bekommt das gesamte Richterpack wieder einen Persilschein wie nach dem 3. Reich. Der danach vom BGH ausgestellt wurde, da diese Richterteufel ja nach Recht und Gesetz gehandelt haben, selbst ein R. Freisler!
Angepaßt, kein Stück besser als 1944.
Bald werden Andersdenkende bestimmt wieder als
„schâbige Lumpen“ bezeichnet!!!!!!!!!
Wo bleibt Art. 5 GG ?????