Der bekannte regierungskritische Publizist Paul Brandenburg ist seit Donnerstag frei (PI-NEWS berichtete) und das nicht etwa, weil die Justiz plötzlich milder geworden wäre, sondern weil sich die Zuständigkeit änderte und die Verteidigung juristisch wie medial massiv nachlegte. Brandenburgs Anwalt Markus Haintz, der sich selbst als Stimme der Gegenbewegung versteht, schildert im Gespräch mit dem Youtuber Oliver Flesch den entscheidenden Unterschied.

Bei der ersten Haftprüfung hatte die Richterin von Anfang an klar gemacht, dass sie Brandenburg unter keinen Umständen freilassen würde. Was vorgetragen wurde, spielte keine Rolle. Am Donnerstag dagegen stand ein Verfahrensrichter, der sachlich und korrekt verhandelte. Die Staatsanwaltschaft zeigte sich kooperativ, der zuständige Beamte fehlte, und es entstand ein konstruktives Gespräch unter Volljuristen.

Haintz betont die Teamarbeit mit seiner Anwaltskollegin Viktoria Dannenmaier und macht klar: Ohne fundierte Verteidigung, ohne Zeit für Schriftsätze und ohne mediale Aufmerksamkeit enden solche Fälle oft anders. „Gerade wenn die wissen, sie kommen mit der Nummer durch, weil man sich nicht wehren kann – weil man die Mittel nicht hat oder keine mediale Sprachröhre –, dann kommen die damit durch.“ Brandenburg habe beides.

Deshalb konnten die Verteidiger die Staatsanwaltschaft davon überzeugen, einen weiteren Haftbefehlstermin abzublasen. Es ging um Volksverhetzungsvorwürfe, bei denen die internationale Zuständigkeit schon fraglich war. Die Akte zeigte, dass man mit dem ursprünglichen Vorwurf nicht durchkommen würde. Ein Versuch, den Tatbestand umzuschreiben, war rechtlich unhaltbar – und wäre im Zweifel in Richtung Freiheitsberaubung gegangen.

Die Auflagen sind moderat: keine Fußfessel, sondern übliche Meldepflichten. Vor zwei Wochen hatte dieselbe Justiz eine Fußfessel abgelehnt, obwohl Brandenburg sogar länger in Haft bleiben wollte, bis sie organisiert wäre. Kritik am Islam oder am politischen Islam riskiere heute leicht ein Verfahren, so Haintz. Der Volksverhetzungsparagraf sei politisch missbrauchbar und gehöre aus dem Strafgesetzbuch.

Auch bei den Vorwürfen rund um Kai Wegner und die Bezeichnung „Kinderficker-Fan“ sieht er klare Meinungsfreiheit: Wer sich mit einem wegen Kinderpornografie Verurteilten öffentlich zeigt, muss sich das gefallen lassen. Viele der Vorwürfe würden im Hauptverfahren zusammenbrechen. Auf hoher See und vor Gericht sei man in Gottes Hand – aber man könne und müsse sich wehren.