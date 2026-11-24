Von CONNY AXEL MEIER | Die „Freedom and Sovereignty Initiative Europe“ (FSI) ist ein unabhängiger Think Tank in Brüssel und setzt sich für ein Europa freier, souveräner und sicherer Nationen ein. Das ist bitter nötig in Zeiten, in denen Wahlen rückgängig gemacht, Grenzen nicht geschützt, Medien zensiert und verboten sowie Kandidaten unliebsamer Parteien ausgeschlossen oder verhaftet werden.

Die Aufgabe von „FSI Europe“ besteht darin, das Recht der europäischen Völker zu verteidigen, ihren demokratischen Willen frei auszudrücken und dafür zu sorgen, dass sich dies in politisches Handeln in freien und souveränen Nationalstaaten niederschlagen kann und damit die patriotischen Bewegungen mit den notwendigen Ideen, Argumenten und Reichweiten unterstützt werden.

Die „FSI Europe“ verbindet vordringliche und innovative Medienkommunikation mit einer seriösen intellektuellen Aufarbeitung. Das Ziel ist nicht weniger als eine kohärente, ernsthafte Alternative zum ökosozialistischen EU-Förderalismus herzustellen:

Angeführt von Frank Füredi und seinem Team, das bereits den Brüsseler Ableger des 1996 gegründeten ungarischen Mathias Corvinus Collegium (MCC) aufgebaut hatte, sind sie leidenschaftlich daran interessiert, diese Arbeit in einer neuen Form wieder aufzunehmen und voranzutreiben.

Nach dem EU-gesteuerten Wahl-Putsch der neostalinistischen Magyar-Regierung in Folge der ungarischen Parlamentswahlen im April, die unter anderem auch zur wirtschaftlichen und politisch gewollten Zerstörung des MCC geführt hat, war ein Neuanfang notwendig. Furedi und sein Team arbeiten derzeit alle noch ohne Bezahlung oder finanzkräftige Sponsoren an der Aufgabe, die Infrastruktur des „FSI Europe“ als Brüsseler Nachfolgeorganisation des MCC aufzubauen. Sie verpflichten sich:

• ein Licht auf das undemokratische Funktionieren der EU zu werfen

• den Kampf für freie Meinungsäußerung aufzunehmen und einen Raum für kritische Debatten, wo auch das Unsagbare gesagt werden kann, zu schaffen

• die Förderung der intellektuellen Arbeit, um zielführende und innovative Ideen der politisch Rechten zu fördern.

Die EU maßt sich an, mit dem „Gesetz über digitale Dienste“ (Digital Services Act, DSA) bei sämtlichen nationalen Wahlen in Europa seinen Willen durchzusetzen. „FSI Europe“ hat dagegen Widerspruch erhoben – sowohl aus prinzipiellen Gründen als auch auf Basis konkreter Beweise.

Die Botschaft an Brüssel: Finger weg von unseren Wahlen

Am 23. November hat die Europäische Kommission ihre Konsultation zu neuen Leitlinien abgeschlossen, die den größten Online-Plattformen vorgeben, wie sie mit Wahlen umzugehen haben. „FSI Europe“ hat sich daran beteiligt. Wir haben keine punktuellen Nachbesserungen vorgeschlagen, sondern den Entwurf grundsätzlich abgelehnt.

Unsere Gründe gehen über diese Leitlinien hinaus. Wir betrachten sie – ebenso wie den „Digital Services Act“ insgesamt – aus der Perspektive der Meinungsfreiheit. Gemessen an diesem Maßstab hat sich der DSA zu einer der schwerwiegendsten Bedrohungen für die Meinungsfreiheit in Europa entwickelt. Er schadet der Demokratie inzwischen mehr, als er ihr nützt. Die neuen Leitlinien würden diesen Ansatz genau dorthin tragen, wo freie Debatten am wichtigsten sind: in den Wahlkampf. In unserer Stellungnahme haben wir drei Einwände vorgebracht:

1. Brüssel fehlt das Mandat.

2. Die Notwendigkeit der Maßnahmen ist nicht belegt.

3. Das System, das hier ausgeweitet werden soll, bleibt genau jenen Wählern verborgen, die es angeblich schützen will.

Kein Mandat für Brüssel

Die Verträge räumen der Union keinerlei Befugnisse in Bezug auf nationale Wahlen ein. Ihre Zuständigkeit im Wahlbereich beschränkt sich auf das Europäische Parlament sowie auf das Wahlrecht von EU-Bürgern, die in einem anderen Mitgliedstaat leben; alles Übrige liegt in der Hand der Mitgliedstaaten. Der Entwurf räumt dies in Absatz 13 zwar ein, dehnt seine Maßnahmen dann aber dennoch auf sämtliche Abstimmungen innerhalb der Union aus – von landesweiten Wahlen bis hin zu lokalen Volksentscheiden.

Als Instrument dient hierfür der „Digital Services Act“, eine Binnenmarktverordnung für Online-Dienste. „Negative Auswirkungen auf Wahlprozesse“ kurzerhand als „systemisches Risiko“ einzustufen, macht daraus noch lange kein Wahlrecht. Es ermöglicht der Kommission jedoch, das Risiko zu definieren, Abhilfemaßnahmen vorzugeben und Plattformen mit Geldbußen von bis zu sechs Prozent ihres weltweiten Gesamtumsatzes zu belegen, sollte ihr das Ergebnis nicht gefallen. Offiziell sind die Leitlinien freiwillig – doch keine Plattform, der eine derart hohe Geldbuße droht, wird sie auch als solche behandeln.

All dies ist nicht erforderlich. Die nationalen Parlamente verfügen bereits über die notwendigen Instrumente; der Entwurf selbst verweist sogar auf nationale Gesetze gegen Deepfakes von Kandidaten, etwa in Lettland, Frankreich und Italien. Sollte ein Land seine Gesetze als unzureichend erachten, kann das dortige Parlament diese anpassen und sich dafür vor seinen Wählern verantworten. Das ist Demokratie. Was Brüssel hingegen vorschlägt, ist eine Form der Aufsicht.

Einflussnahme behauptet, aber nicht belegt

Die Argumentation für die EU-Regelungen stützt sich auf ausländische Einflussnahme – doch die Faktenlage gibt dies nicht her. Im Dezember 2024 annullierte das rumänische Verfassungsgericht die Präsidentschaftswahl aufgrund einer TikTok-Kampagne, für die ein ausländischer Staat verantwortlich gemacht wurde. Öffentliche Belege für eine entscheidende ausländische Einmischung blieben jedoch aus. Rumänische Journalisten fanden heraus, dass eine der von den Behörden angeführten Kampagnen von der regierenden Nationalliberalen Partei finanziert worden war.

Dieses Muster zeigt sich auch andernorts. In Moldau stufte eine Nichtregierungsorganisation, die zum Netzwerk der EU gehört, die 213-malige Verwendung des Slogans „jos PAS“ („Weg mit der PAS“ – der Regierungspartei) als Beleg für hybride Kriegsführung ein. In Tschechien ergab eine Untersuchung der Wahl von 2025, dass manipulative Inhalte keinen nennenswerten Einfluss hatten. Ein Slogan der Opposition ist kein Angriff, und eine Bedrohung, die im Wahlergebnis keinerlei Spuren hinterlässt, ist eine schwache Grundlage für die staatliche Regulierung politischer Äußerungen.

Wer entscheidet, was Desinformation ist?

Begriffe wie „Desinformation“ definieren sich nicht von selbst; jemand muss festlegen, was sie bedeuten. Dem Entwurf zufolge erfolgt ein Großteil dieser Entscheidung durch das „Rapid Response System“ (System zur schnellen Reaktion): Ausgewählte NGOs und „Faktenchecker“ melden dabei Inhalte, die sie als Bedrohung „einstufen“, direkt an die Plattformen. Im Zentrum steht das European Digital Media Observatory (EDMO) – ein von der EU finanziertes Netzwerk aus „Faktencheckern“ und Forschern, dessen regionale Knotenpunkte an dem System beteiligt sind und dessen Berichte im Entwurf als Beleg für dessen Notwendigkeit angeführt werden.

Aktivierungen des Systems werden nicht öffentlich bekannt gegeben, und die beteiligten Akteure werden nicht namentlich aufgeführt. Vor den Wahlen in Tschechien lehnte es die Kommission ab, offenzulegen, wer bestimmte Inhalte gemeldet hatte. Viele der Beteiligten sind auf finanzielle Mittel der Kommission angewiesen: Brüssel hat 45 Projekte zur Bekämpfung von Desinformation mit insgesamt mehr als 101 Millionen Euro gefördert. Bürger können eine Regierung abwählen – doch die Organisationen, die darüber entscheiden, was als legitime politische Äußerung gilt, können sie nicht abwählen.

Eine „Blackbox“ – und zwar bewusst genauso konzipiert

Wie transparent ist also dieses System? Wir haben versucht, das in drei Ländern herauszufinden. Die Antwort lautet: überhaupt nicht.

1. Rumänien

Im Januar 2025 baten wir die Kommission – gestützt auf die EU-Transparenzverordnung (Nr. 1049/2001) – um Einsicht in ihren Schriftverkehr mit den rumänischen Behörden im Zusammenhang mit der annullierten Wahl. Die Kommission lehnte dies vollständig ab, ohne auch nur mitzuteilen, wie viele Dokumente ihr überhaupt vorliegen. Ihre juristische Begründung trifft den Kern des Problems: Da der „Digital Services Act“ eigene, restriktive Regeln für den Aktenzugang und die berufliche Verschwiegenheit enthält, vertritt die Kommission die Auffassung, dass die wesentlich offenere Transparenzverordnung auf Verfahren im Rahmen des DSA überhaupt keine Anwendung findet. Wir wandten uns daraufhin an die Europäische Bürgerbeauftragte. Im Dezember 2025 wies sie unsere Beschwerde zurück und schloss sich der Auffassung der Kommission an.

2. Ungarn

In Ungarn sah es nicht besser aus. Erst auf Nachfrage eines Journalisten bestätigte die Kommission im März 2026, dass das „Rapid Response System“ (System für schnelle Reaktionen) während der ungarischen Parlamentswahlen aktiv war. Wir baten zweimal um Unterlagen dazu: Wer hat das System aktiviert, wer war beteiligt und was wurde besprochen – unter anderem bei einem von der Kommission selbst erwähnten „Runden Tisch“? Beide Anfragen blieben ergebnislos. Die Kommission erklärte, es lägen ihr keinerlei Dokumente vor – und die Begründung dafür spricht Bände: Niemand hat das System aktiviert. Nach den Worten des zuständigen Generaldirektors wird das „Rapid Response System“ bei allen europäischen und nationalen Wahlen in den Mitgliedstaaten „standardmäßig angewandt“. Mit anderen Worten: Niemand ist dafür verantwortlich.

Selbst die zuständige ungarische Regulierungsbehörde wurde im Unklaren gelassen. In ihrem Bericht nach der Wahl hält die ungarische Koordinierungsstelle für digitale Dienste fest, dass das System für die Wahl am 16. März 2026 aktiviert wurde, dass weder die Kommission noch nationale Regulierungsbehörden daran beteiligt waren und dass die Teilnehmer keinerlei Informationen mit der Regulierungsbehörde teilten. Derselbe Bericht enthielt keinerlei Hinweise auf Vorfälle oder systemische Risiken für die Integrität der Wahl. Die einzige festgestellte Manipulation war hausgemacht: TikTok entfernte inländische Netzwerke, die Narrative sowohl zugunsten als auch zulasten der Regierungspartei verbreiteten. Ein Mechanismus, der mit einer Bedrohung von außen gerechtfertigt wurde, war in einem Land in Betrieb, dessen Aufsichtsbehörde keinen Notfall sah – und der diese Behörde über nichts informierte.

3. Spanien

Als Nächstes ist Spanien an der Reihe. Im Vorfeld der dortigen Parlamentswahlen am 29. November ist dasselbe System erneut standardmäßig aktiv. Die nationale Regulierungsbehörde CNMC hat – mit Unterstützung der Kommission – Plattformbetreiber, Wahlbehörden und namentlich nicht genannte NGOs hinter verschlossenen Türen zusammengebracht, um das Vorgehen bei „schwerwiegenden Vorfällen“ abzustimmen. Newtral, der spanische Faktencheck-Partner von TikTok, erhält EU-Forschungsgelder und gehört dem von der Kommission unterstützten „European Fact-Checking Standards Network“ an. FSI hat daher erneut Anfragen sowohl an die Kommission als auch an die CNMC gestellt, um Informationen über die Teilnehmer, die Protokolle der Sitzungen sowie die vereinbarten Verfahrensabläufe zu erhalten. Eine Antwort steht noch aus. Die Transparenzdatenbank des DSA, in der Plattformen ihre Moderationsentscheidungen erfassen müssen, wird von zwei Online-Marktplätzen dominiert: Google Shopping und AliExpress. Fast alle Einträge dort betreffen die Entfernung von Produktangeboten. In mehr als 99 Prozent aller Fälle wird ein Verstoß gegen die eigenen Nutzungsbedingungen der Plattform als Grund genannt – nicht etwa ein Gesetzesverstoß. Die Datenbank enthält so gut wie keine Informationen zu politischer Meinungsäußerung; für die Öffentlichkeit ist daher nicht nachvollziehbar, ob während eines Wahlkampfs Einfluss auf die Meinungsbildung genommen wurde. Millionen von Einträgen, doch nichts von wirklicher Relevanz: Die EU beherrscht die Kunst, Informationen direkt vor aller Augen zu verbergen.

Das Muster ist eindeutig. Die Kommission unterstützt das System, finanziert viele der daran beteiligten Akteure und setzt die Regeln durch, nach denen Plattformen auf deren Hinweise (sogenannte „Flags“) reagieren. Gleichzeitig führt die Kommission entweder gar keine Aufzeichnungen über die Vorgänge oder weigert sich, diese offenzulegen – mit der Begründung, der DSA hebele das Auskunftsrecht der Bürger aus. So kann es nicht weitergehen. Ein Mechanismus, der während Wahlkämpfen in politische Meinungsäußerungen eingreift, muss dokumentiert werden – und diese Dokumente müssen öffentlich zugänglich sein.

Der von der EU finanzierte Schiedsrichter verteidigt das Spiel der EU

Die Betreiber des Systems sehen kein Problem. In einem Beitrag mit der Überschrift „Echte Transparenz und Unsinn über Zensur“ argumentiert EDMO, dass allein die Plattformen entscheiden, was entfernt, gekennzeichnet oder in der Sichtbarkeit herabgestuft wird; das „Flaggen“ diene also dazu, „Informationen hinzuzufügen, nicht sie zu entfernen“. Der eigene Text von EDMO legt jedoch das Gegenteil nahe.

Dieses Argument verschleiert die Verantwortlichkeiten: NGOs geben Hinweise, Plattformen handeln, die Kommission setzt die Regeln durch – und am Ende verweisen alle Beteiligten aufeinander. Eine Plattform, die Hinweise von Organisationen ignoriert, welche von der Kommission finanziert werden, riskiert Bußgelder in Höhe von bis zu 6 Prozent ihres weltweiten Umsatzes. Von einer „freien Entscheidung“ der Plattform kann also keine Rede sein – das ist eine reine Fiktion. EDMO räumt zudem ein, dass die Funktionsweise des Systems für die Öffentlichkeit erst nach Druck aus Washington transparenter wurde. Das System sei vor allem deshalb nützlich, weil es EU-Institutionen mit Informationen versorge, auf deren Grundlage sie – sofern der politische Wille vorhanden ist – tätig werden können. Das ist im Grunde ein Instrument zur Informationsbeschaffung für eine Regulierungsbehörde, aber kein Beitrag zur öffentlichen Debatte.

Die Transparenz, die EDMO so feiert, ist ein selbst verliehenes Prädikat; sie beruht auf Regeln, die EDMO für seine eigenen Zentren selbst verfasst hat. Als Vorbild wird sogar Ungarn angeführt – ein Fall, in dem die Kommission keinerlei Unterlagen vorliegen hat und sich niemand für die Vorgänge verantwortlich fühlte. Kritiker werden eher einer Diagnose unterzogen, als dass man ihnen inhaltlich antwortet: EDMO stuft Kritik aus den USA als Desinformationskampagne ein. Wenn der Schiedsrichter jede Beschwerde über seine eigene Leistung als Foul wertet, dann ist das Spiel manipuliert. Im selben Newsletter wird zudem angemerkt, dass die AfD – obwohl sie in Sachsen-Anhalt nicht von russischen Fake-Videos betroffen war – indirekt davon profitieren könnte. Und während auf der Website von EDMO behauptet wird, die dortigen Zentren seien unabhängig von staatlichen Stellen, wird an anderer Stelle auf derselben Seite die EU-Finanzierung erwähnt; zudem wird dort GLOBSEC als Partner aufgeführt – eine Organisation, die bereits vor den tschechischen Wahlen Inhalte als problematisch markierte. Genau auf dieses Netzwerk stützen sich die Entwurfsrichtlinien, indem sie dessen Berichte als Beweismaterial heranziehen und dem Netzwerk bei sämtlichen Wahlen innerhalb der Union eine noch größere Rolle einräumen wollen.

Was „FSI Europe“ fordert:

• All dies ist in unsere Stellungnahme eingeflossen. FSI Europe hat die Kommission dazu aufgefordert:

• nationale Wahlen dem nationalen Recht und den nationalen Behörden zu überlassen;

• Maßnahmen auf rechtswidrige Inhalte und tatsächliche Manipulationen – etwa durch gefälschte Konten oder Bots – zu beschränken;

• jede Aktivierung des „Rapid Response System“ (Schnellreaktionsmechanismus) zu dokumentieren und öffentlich zugänglich zu machen, unter Angabe aller Beteiligten und aller gemeldeten Inhalte;

• die Transparenzverordnung auch auf Dokumente im Rahmen des Gesetzes über digitale Dienste (DSA) anzuwenden, die Wahlen betreffen.

„Wir haben zudem dargelegt, welche Aspekte Unterstützung verdienen: eine täglich aktualisierte öffentliche Liste der Beiträge mit den meisten Aufrufen während den Wahlen; eine Aufzeichnung der Änderungen, die Plattformen vor einer Abstimmung an ihren Algorithmen vornehmen; sowie die in den Absätzen 24 und 45 enthaltene Zusicherung, dass keine öffentliche Behörde von Plattformen verlangen darf, gegen rechtmäßige Inhalte vorzugehen – nur weil diese bestimmte Meinungen äußern. Wir haben die Kommission dazu aufgefordert, die übrigen Teile ihres Entwurfs an dieser Zusicherung zu messen.

Die Kommission plant, die Leitlinien so bald wie möglich zu verabschieden – noch vor dem wahlreichen Jahr 2027. Unsere Stellungnahme liegt nun vor, und wir werden den endgültigen Text an einer einzigen Frage messen: Schützt er die Wähler vor Betrug und gefälschten Konten – oder schützt er die Machthaber davor, was die Wähler lesen, teilen oder glauben wollen?

Europa leidet nicht unter einem Übermaß an Demokratie, sondern unter einem Mangel an Vertrauen in sie. Demokratie ist zwangsläufig mit Risiken verbunden. Wähler sind durchaus in der Lage, das, was sie lesen, kritisch zu bewerten. Brüssel sollte ihnen dieses Vertrauen entgegenbringen.“

„Freedom and Sovereignty Initiative Europe“ ist eine von Lesern unterstützte Publikation. Um neue Beiträge zu erhalten und unsere Arbeit zu unterstützen, können Sie ein kostenloses oder kostenpflichtiges Abonnement abschließen.

PI-NEWS-Autor Conny Axel Meier (geb. 1956) betätigt sich seit über 20 Jahren als Publizist, Menschenrechtsaktivist und Islamaufklärer. Seit 2004 war er Schriftführer im „Bundesverband der Bürgerbewegungen“ (BDB). 2006 gehörte er zu den ersten Mitgliedern von „Pax Europa“. 2008 war er maßgeblich beteiligt an der Fusion der beiden Vereine zur „Bürgerbewegung PAX EUROPA“ (BPE) und wurde bis 2016 deren erster hauptamtlicher Bundesgeschäftsführer. 2019 zog er mit seiner Ehefrau ins politische Exil nach Ungarn und schreibt von dort regelmäßig für PI-NEWS.