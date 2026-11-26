Von ELISABETH DIERINGER | Aus dem früheren alljährlichen Verkehrs- und Einkaufschaos der Vorweihnachtszeit in Teilen der USA ist heute ein weltweites Marketing- und Handelsereignis geworden. Mit der Marketing-Initiative will der Einzelhandel im Ladengeschäft wie auf der Online-Plattform schwarze Zahlen schreiben.

Jetzt am 27. November lockt der Black Friday deshalb wieder mit attraktiven Angeboten und hohen Rabatten. Der Handel will damit von zusätzlichen Umsätzen profitieren, die Konsumenten sehen oft genug eine gute Gelegenheit, Geld zu sparen: Schnäppchenjagd auf Sonderangebote. Halali! Doch wenn aus attraktiven Verkaufsstrategien gezielt betriebene Verbrauchertäuschung durch schwarze Schafe wird, hat der ganze Spaß ein Ende – es sind klare Grenzen notwendig.

Scheinrabatte sind kein Kavaliersdelikt

Eine im März 2026 veröffentlichte EU-weite Untersuchung von 314 Onlinehändlern offenbarte nämlich erhebliche Missstände. Rund 30 Prozent der geprüften Händler wiesen Preisnachlässe nicht korrekt aus. Bei 34 Prozent wurden Preisvergleiche festgestellt, von denen wiederum 60 Prozent unzureichend erläutert wurden.

Dabei ist die Rechtslage eigentlich glasklar: Wer beispielsweise mit Preisnachlässen wirbt, muss bei Waren den niedrigsten Preis der vergangenen 30 Tage als Referenzpreis heranziehen. Kurzfristig erhöhte Preise, die anschließend über Reduktionen als vermeintliche Sensationsangebote präsentiert werden, widersprechen fairem Wettbewerb. Gleiches gilt für vorgetäuschte Warenknappheit, irreführende Countdown-Uhren – „nur noch zwei Stück auf Lager…“ – oder ungefragt hinzugefügte kostenpflichtige Zusatzleistungen.

Sonderangebot Schuldenfalle?

Auf ungute Weise spannend sind bei der ganzen Geschichte auch die sogenannten „Buy now, pay later“-Angebote für Unaufmerksame: Durch parallel laufende Ratenkäufe kann der ein oder andere schnell den Überblick über die aufgelaufenen Kosten verlieren.

EU-Aktion dagegen: Seit dem 20. November 2026 gelten die neuen europäischen Verbraucherkreditregeln, die auch etliche dieser Zahlungsmodelle erfassen. So sollen Bonitätsprüfungen, transparente Kreditinformationen und ein grundsätzlich 14-tägiges Widerrufsrecht vor Überschuldung schützen. Entscheidend bleibt jedoch dabei die praktische Durchsetzung der Regeln.

Denn wie bei allem, was die EU-Kommission anpackt, wird das scheinbar gut Gemeinte zum Vorwand für ständig neue bürokratische Belastungen unserer heimischen Betriebe. Verbraucherschützer fordern deshalb statt neuer Vorschriften die konsequente Durchsetzung der bestehenden. Wer ein gutes Geschäft macht, soll sich darüber freuen dürfen – auf beiden Seiten der Ladentheke oder des Web-Anschlusses.

PI-NEWS-Kolumnistin Elisabeth Dieringer (* 12. Mai 1974 in Villach) ist eine österreichische Politikerin der Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ). Von April 2018 bis April 2023 war sie Abgeordnete zum Kärntner Landtag. Seit dem 16. Juli 2024 ist sie Mitglied des Europäischen Parlaments, wo sie Mitglied im Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz und im Ausschuss für die Rechte der Frauen und die Gleichstellung der Geschlechter sowie stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Kultur und Bildung ist.