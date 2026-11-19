Von WOLFGANG HÜBNER | Politik ist in der Brandmauerrepublik des Parteienstaates bestenfalls langweilige, oft schlecht inszenierte und miserabel dargestellte Belästigung des Publikums. Das unsägliche Schmierentheater um die Stromsteuer setzt aber neue Maßstäbe für Schamlosigkeit der Akteure und der Medien, die diesen Volksbetrug auf offener Szene mitnichten beim Namen nennen, sondern daraus noch ein „dramatisches“ Ringen zwischen dem Ukrainekanzler Friedrich Merz und seinem Schuldenkumpanen Lars Klingbeil machen.
Das Elend der deutschen Politik und das Elend der deutschen Leit- und Erziehungsmedien ist gleich groß und gleich unheilbar. Das ist keine polemische Feststellung, sondern ein Befund, der für jeden Menschen mit mittlerem Verstand, einiger Sensibilität und Mindestwürde geradezu zwingend ist. Es ist keine naive Verklärung der oft wenig glänzenden politischen Geschichte der Bundesrepublik, das jetzige Personal der regierenden Parteien und ihr Treiben als neuen Tiefpunkt zu bezeichnen.
Da sich in der jüngeren Vergangenheit erwiesen hat, dass es immer noch schlimmer kommen kann, sollten keine Hoffnungen auf Besserung gewagt werden. Schon deshalb nicht, weil ein Totalversagen der Massenmedien festzustellen ist. Denn würde es auch nur ca. 30 Prozent des ehemaligen kritischen Potentials bei Zeitungen und Fernsehen der 70er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts geben, könnte sich die Bundespolitik die jetzige Verhöhnung der Wähler nie und nimmer leisten.
Und ich schreibe das als Zeitzeuge jener Zeit vor 50 Jahren in Erinnerung daran, dass auch schon damals Kritik an den herrschenden Kräften keineswegs im Übermaß formuliert wurde. Doch waren solche heutzutage erbärmlich heruntergekommene Magazine wie „Spiegel“, „Stern“ oder „Zeit“ sowie selbst ARD und ZDF noch nicht bereit, ihre Leser im trauten Gleichklang mit den Mächtigen hinter die Fichte zu führen. Tempi passati, gewiss. Doch es gab sie, als die BRD noch nicht das gegenwärtige „beste Deutschland aller Zeiten“ für politische Betrüger und Großkriminelle war.
PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Geopolitik, Linksfaschismus, Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der „Bürger für Frankfurt“ legte 2016 sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Hübner ist über seine Facebook-Seite und seinen Telegram-Kanal erreichbar. Seine politische Biographie „Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom“ ist im Engelsdorfer-Verlag, 226 Seiten, ISBN 978-3-69095-029-9, 24,80 Euro, erschienen.
Apropos KINDERGELD, das ungeprüft in alle Welt ausgezahlt wird.
Kindergel Pro Kindernase 250 EUR! monatlich!!
Stromsteuererlass PRO NASE 1,87 EUR monatlich!!
KINDERGELD sollte NUR VON DEN SCHULEN AUSGEZAHLT WERDEN!!
Schüler, die nicht in die Schule kommen oder unentschuldigt (ohne ärztliches Attest) fehlen, die sollten auch kein Kindergeld erhalten dürfen!
Irgendwo muss man mal anfangen, die kleinen Strolche und ihre Familien zu erziehen, wenn es keiner macht!
Die müssen sich schon als Kinder daran gewöhnen, ihren Pflichten nachzukommen:
Wer nicht erscheint, wer nichts leistet, der bekommt auch nichts! (250 EUR im Monat).
Bei den Berufstätigen werden die Zügel immer enger geschnallt, Krankmeldung vom Arzt am ersten Krankheitstag, aber die kleinen Taugenichtse und Schulschwänzer machen was sie wollen, bekommen keinerlei Konsequenzen zu spüren.
Die Dummen sind und bleiben die Steuerzahler!!
Und dann kommt ein MERZ und spielt sich als ein MÄZEN auf wenn er einer Familie 90 EURO im Jahr gibt an Stromsteuererlass!
Bei einer 4 köpfigen Familie sind das 22,50 Pro Nase Jahr, also monatlich
1.87 EUR EIN EURO und SIEBENUNDACHTZIG CENT PRO MONAT PRO NASE!!
Dass der sich nicht schämt, dass auch noch als großen Erfolg, als Wohltat fürs Volk und
schlimmer noch als BEWEIS seiner GLAUBWÜRDIGKEIT VERKAUFT!!
In die UKRAINE GEHEN UNSERE MILLIARDEN GROSSZÜGIG mit HANDSCHLAG und LOBGESANG,
dafür darf er dann auch mal in so eine richtige Ukrainische Militäruniform schlüpfen,
sogar damit vor der KAMERA posieren und mal eine Stunde SOLDAT spielen, während
sein Untergebener wie ein Hundefänger durch die Gassen läuft, um unsere Kinder für
ihre dreckigen Kriegsaktionen einzufangen!!!
Ob sich die KLEINEN SCHARFSCHÜTZEN/SCHUTZGELDERPRESSER, die sich schon von der Türkemafia haben rekrutieren lassen, auch von unserem Pistorius für einen Apfel und ein EI an die Russenfront locken lassen, das wäre zu bezweifeln.
POLIT BETRÜGER und GROSSKRIMINELLE
bluten die braven Bürger aus!!
Der Enkeltrick ist überall!
Und ich schreibe das als Zeitzeuge jener Zeit vor 50 Jahren in Erinnerung daran, dass auch schon damals Kritik an den herrschenden Kräften keineswegs im Übermaß formuliert wurde. Doch waren solche heutzutage erbärmlich heruntergekommene Magazine wie „Spiegel“, „Stern“ oder „Zeit“ sowie selbst ARD und ZDF noch nicht bereit, ihre Leser im trauten Gleichklang mit den Mächtigen hinter die Fichte zu führen. Tempi passati, gewiss. Doch es gab sie, als die BRD noch nicht das gegenwärtige „beste Deutschland aller Zeiten“ für politische Betrüger und Großkriminelle war.
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Es war aber jene Zeit in der Kommunisten,Maoisten und weitere K-Gruppen den politischen Diskurs bestimmten und Deutschland bis fast zum Ende der achtziger Jahre in Atem hielt..
entstanden aus der 68er Bewegung,welche später den Marsch durch sämtliche Institutionen antraten..
Ganz nebenbei gab es noch Hunderttausende von Gammlern und Hippies auf die weder Eltern noch Großeltern Einfluß hatten..Also zogen sich diese zurück und setzten der Strasse und dem Linkskurs nichts entgegen..Als Kriegsgeneration machte man ihnen eh klar,nichts mehr zu melden zu haben..
Götz Aly ein Mitbegründer der 68er schrieb in seinem Buch „Unser Kampf 1968 – ein irritierter Blick zurück “ das man sich nicht anders verhalten habe,als in den 30er Jahren die Nazi-Schlägertrupps..
Auch da zog sich eingeschüchtert das Heer der einfachen Arbeiter mit oftmals fünf Kindern zu ernähren zurück..möglichst unauffällig bleiben..nur nichts falsches sagen..
Es hätte alles anders kommen können,wenn Deutschland Hitler ausgewiesen hätte,dagegen aber hatte die SPD was..
Zu lesen unter: https://www.welt.de/geschichte/zweiter-weltkrieg/article149328924/Nationalsozialismus-Die-SPD-verhinderte-beizeiten-Hitlers-Ausweisung.html
Kein normaler Mensch will Krieg – ihr schon!
https://overton-magazin.de/hintergrund/politik/deutschlands-kriegstuechtigkeit-merz-pistorius/
Deutschlands Kriegstüchtige – von Merz bis Baerbock, von Pistorius bis Hofreiter.
Friedrich Merz – Milliarden, Waffen und die Rechnung für die Bürger
Herr Merz, Sie sind Bundeskanzler eines Landes, dessen Geschichte eigentlich zu besonderer Zurückhaltung im Umgang mit militärischer Macht verpflichten sollte.
Stattdessen treiben Sie die Aufrüstung voran und erklären die Unterstützung der Ukraine zu einem zentralen deutschen Sicherheitsinteresse.
In Ihrer Regierungserklärung vom 14. Mai 2025 kündigten Sie an, die Bundeswehr zur stärksten konventionellen Armee Europas machen zu wollen.
Herr Merz, haben Sie eigentlich vergessen, welche verheerenden Folgen der deutsche Militarismus in der Vergangenheit hatte?
Deutschland braucht keine militärischen Großmachtfantasien, sondern eine Regierung, die aus seiner Geschichte gelernt hat und alles daransetzt, einen weiteren großen Krieg auf europäischem Boden zu verhindern.
Herr Merz, Ihr eigener Großvater Josef Paul Sauvigny war Mitglied der NSDAP und der SA.
Das ist historisch dokumentiert. Niemand trägt Schuld an den Taten seiner Vorfahren.
Aber wer die Geschichte des eigenen Landes und seiner Familie kennt, sollte besonders sensibel mit militärischen Großmachtansprüchen umgehen
Ich möchte Sie auch an Artikel 26 Absatz 1 des Grundgesetzes erinnern. Dieser verbietet Handlungen, die in der Absicht vorgenommen werden, das friedliche Zusammenleben der Völker zu stören, insbesondere die Vorbereitung eines Angriffskrieges. AÖÖES LESEN !!
Akte enthüllt Details über Baerbocks Wehrmachts-Opa, die selbst sie nicht kannte
https://www.focus.de/politik/deutschland/brisante-dokumente-aufgetaucht-was-annalena-baerbock-nicht-ueber-die-wehrmacht-vergangenheit-ihres-opas-wusste_id_259654162.html
„Bunte“ zitiert aus der Wehrmachts-Akte von Waldemar Baerbock (1913-2016).
So war Baerbocks Opa Ingenieur in einer Einheit, die Flak-Geschütze reparierte.
Zudem ist dort vermerkt, dass er ein glühender Anhänger der Nazis war. In der Akte heißt es über Oberst Kriegsoffizier Waldemar Baerbock, dass er „ein bedingungsloser Nationalsozialist“ gewesen sei.
Baerbocks Großvater stand „vollkommen auf dem Boden des Nationalsozialismus“
DIE GENE PFLANZEN SICH EBEN FORT !!!
Da kann man nun endlich verstehen warum sie ein GLÜHENDEN ANHÄNGERIN des KRIEGES gegen RUSSLAND ist und NATÜRLICH DIE UKRA NAZIS VEREHRT !!!
Thema Schmierentheater und Medienelend:
https://www.welt.de/debatte/plus6adb36b3ea9d017b539afa15/abschiebungen-gewalt-buergergeld-was-wir-nur-wissen-weil-die-afd-fragt.html leider hinter der Paywall.
Kurzfassung: In dem WELT-Beitrag argumentiert Fatina Keilani, dass parlamentarische Anfragen der AfD-Fraktion wichtige amtliche Daten ans Licht bringen, die der Öffentlichkeit sonst verborgen geblieben wären. Anhand konkreter Beispiele aus den Bereichen Abschiebungen, Sozialstaat, Einbürgerungen und Kriminalität zeigt sie auf, dass diese Regierungsantworten unabhängig von der Partei einen unbestreitbaren Wert für die öffentliche Debatte haben. DAS HAT UNBESTREITBAR EINEN GESELLSCHAFTLICHEN MEHRWERT,
AUCH WENN DIE SENILEN OMMAS GEGEN RÄÄÄCHTZ NOCHJ SOOO LAUT BRÜLLEN UND FÄHNCHEN SCHWENKEN ODER SICH MÖSEN-MÜTZEN AUF DIE ERGRAUTEN KÖPFE STÜLPEN… 😆
FdM gemäß Art. 5GG im besten Deutschland allah Zeiten.
H.R
JETZT NOCH BREMER SCHMIERENTHEATER OBENDREIN:
https://www.welt.de/vermischtes/article6ab9fc93a8b3f6fdb1edd848/bremen-beschaemend-und-nicht-hinnehmbar-elitepolizisten-muessen-sek-wegen-sexistischer-chats-verlassen.html
Ausgerechnet Högl… https://www.bild.de/video/clip/dr-eva-hoegl/peinlicher-auftritt-bei-trauer-statement-spd-frau-winkt-froehlich-ins-publikum-52918908.bild.html
Noch sei nicht absehbar, welche Konsequenzen den beteiligten Beamten drohen. „Die weiteren internen Prüfungen dauern an“, teilte die Polizei mit. Innensenatorin Eva Högl (SPD) sei informiert und begleite den Fall.
Högl selbst ließ mitteilen: „Die Inhalte dieser Chatgruppe verletzen die Würde von Menschen. Das ist beschämend und nicht hinnehmbar. Die Polizei Bremen hat entschlossen gehandelt und das Richtige getan.
AUCHGERECHNET HÖGL „WINKE WINKE TELETUBBIE“ 😆 😆
OB DIE POZILISTEN WOHL VORHER BEIM SEK IN HESSEN WAREN? 😆 😆
FdM gemäß Art. 5GG im besten Deutschland allah Zeiten.
H.R
NOCH MEHR SPRENGGLÄUBIGE:
https://www.welt.de/vermischtes/article6afee1bd9c68d2fcf0c7cdb6/magdeburg-500-massive-poller-weihnachtsmarkt-wird-hinter-schutzring-aufgebaut.html?source=puerto-reco-2_ABC-V51.4.D_schlagzeilen#Comments
Mein Lieblingskommentar:
(…)
Egienhardt L.
Veröffentlicht vor 4 Minuten | Eingereicht vor 9 Minuten
Ich würde mich sehr freuen, wenn unser „Links ist vorbei – Kanzler“ gemeinsam mit „Antifa – Lars“ und „Spalter – Ilse“ im Zentrum dieser Trutzburg in Splitterschutzwesten und „Lamprecht-Helmen“ einen vorweihnachtlichen Halal-Punch an einer Stahlbeton-Glühweinbude zusammen mit ihrem grau-braunen Volk genießen würden.???(…)
FdM gemäß Art. 5 GG im besten Deutschland allah Zeiten.
H.R