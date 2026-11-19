Von WOLFGANG HÜBNER | Politik ist in der Brandmauerrepublik des Parteienstaates bestenfalls langweilige, oft schlecht inszenierte und miserabel dargestellte Belästigung des Publikums. Das unsägliche Schmierentheater um die Stromsteuer setzt aber neue Maßstäbe für Schamlosigkeit der Akteure und der Medien, die diesen Volksbetrug auf offener Szene mitnichten beim Namen nennen, sondern daraus noch ein „dramatisches“ Ringen zwischen dem Ukrainekanzler Friedrich Merz und seinem Schuldenkumpanen Lars Klingbeil machen.

Das Elend der deutschen Politik und das Elend der deutschen Leit- und Erziehungsmedien ist gleich groß und gleich unheilbar. Das ist keine polemische Feststellung, sondern ein Befund, der für jeden Menschen mit mittlerem Verstand, einiger Sensibilität und Mindestwürde geradezu zwingend ist. Es ist keine naive Verklärung der oft wenig glänzenden politischen Geschichte der Bundesrepublik, das jetzige Personal der regierenden Parteien und ihr Treiben als neuen Tiefpunkt zu bezeichnen.

Da sich in der jüngeren Vergangenheit erwiesen hat, dass es immer noch schlimmer kommen kann, sollten keine Hoffnungen auf Besserung gewagt werden. Schon deshalb nicht, weil ein Totalversagen der Massenmedien festzustellen ist. Denn würde es auch nur ca. 30 Prozent des ehemaligen kritischen Potentials bei Zeitungen und Fernsehen der 70er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts geben, könnte sich die Bundespolitik die jetzige Verhöhnung der Wähler nie und nimmer leisten.

Und ich schreibe das als Zeitzeuge jener Zeit vor 50 Jahren in Erinnerung daran, dass auch schon damals Kritik an den herrschenden Kräften keineswegs im Übermaß formuliert wurde. Doch waren solche heutzutage erbärmlich heruntergekommene Magazine wie „Spiegel“, „Stern“ oder „Zeit“ sowie selbst ARD und ZDF noch nicht bereit, ihre Leser im trauten Gleichklang mit den Mächtigen hinter die Fichte zu führen. Tempi passati, gewiss. Doch es gab sie, als die BRD noch nicht das gegenwärtige „beste Deutschland aller Zeiten“ für politische Betrüger und Großkriminelle war.

PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Geopolitik, Linksfaschismus, Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der „Bürger für Frankfurt“ legte 2016 sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Hübner ist über seine Facebook-Seite und seinen Telegram-Kanal erreichbar. Seine politische Biographie „Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom“ ist im Engelsdorfer-Verlag, 226 Seiten, ISBN 978-3-69095-029-9, 24,80 Euro, erschienen.