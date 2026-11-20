Von ELISABETH DIERINGER | Manipulativ erzeugter Kaufdruck, versteckte Kosten und undurchsichtige Abonnements: Mit dem Digital Fairness Act (DFA) will die EU-Kommission Verbraucher genau davor im Internet angeblich schützen. Das Anliegen ist grundsätzlich richtig. Doch der Kampf gegen unseriöse Geschäftspraktiken kann und darf nicht zum Vorwand für noch mehr EU-Bürokratie und hoheitliches Gehabe werden.

„Nur noch wenige Stück verfügbar!“ oder „Angebot endet in … !“ – jeder, der online einkauft, kennt diese oder ähnliche Hinweise. Damit sollen Online-Konsumenten unter Druck gesetzt und zu übereilten Kaufentscheidungen verleitet werden. Besonders ärgerlich sind die als kostenlos angepriesenen Probeabos, die sich plötzlich in kostenpflichtige Verträge verwandeln. Kündigungsmöglichkeiten sind dafür oft genug tief im Menü-Dschungel versteckt.

Jetzt will die EU-Kommission mit dem am 11. November vorgestellten Digital Fairness Act (DFA) solchen Tricks einen Riegel vorschieben. Manipulative Gestaltungen, sogenannte „Dark Patterns“, und undurchsichtige Oberflächen-Designs sollen stärker eingeschränkt, automatische Abo-Verlängerungen transparenter und Kündigungsmöglichkeiten vereinfacht werden. Kinder und Jugendliche sollen vor aggressiver Online-Werbung besonderen Schutz genießen.

So weit, so gut: Verbraucher haben ein Recht auf ehrliche Informationen, transparente Preise und faire Vertragsbedingungen. Niemand soll durch psychologische Tricks zu Käufen gedrängt oder in kostspieligen Abonnements schanghait werden. Doch gut gemeint ist nicht gut gemacht, denn die entscheidende Frage lautet – übrigens nicht nur in diesem Fall: Brauchen wir für diese Fürsorglichkeitsinitiative tatsächlich ein weiteres, monströses EU-Regelwerk?

Schon heute nämlich verbieten bestehende Verbraucherschutzgesetze längst zahlreiche irreführende Geschäftspraktiken. Statt immer neue EU-Vorschriften zu erlassen, sollte zunächst die konsequente Durchsetzung der nationalen Schutzgesetze sichergestellt werden. Das wäre eigentlich der normale Weg, der mit dieser katastrophal personell besetzten Kommission allerdings nicht gangbar ist.

Die EU-Kommission übt sich dagegen vielmehr im Täuschkörperausstoß und verspricht Verbrauchervorteile von jährlich bis zu 13,7 Milliarden Euro, wenn ihre Regulierungspläne durchgewunken werden. Fast 14 Milliarden sind natürlich eine beeindruckende Zahl, die allerdings – Achtung Pferdefuß! – auf Modellberechnungen beruht und keineswegs garantiert ist. Sicher sind jedoch gleichzeitig entstehende Kosten für Unternehmen. Diese werden wahrscheinlich und zu guter Letzt über höhere Preise wieder bei den Konsumenten landen.

Genau hier setzt auch die seriöse Kritik an: Unter dem Deckmantel des Verbraucherschutzes droht Brüssel seine Regulierungsmacht wieder einmal weiter auszubauen. Nach dem Digital Services Act soll nun auch der digitale Handel stärker zentral gesteuert und kontrolliert werden – nationale Gestaltungsspielräume der jeweiligen Exekutiven werden dabei zunehmend eingeengt oder gleich ins Abseits weggeschlossen.

Dabei muss klar sein: Wer Verbraucher täuscht, sollte mit Konsequenzen zu rechnen haben. Wer aber seriös wirtschaftet, darf nicht durch bürokratischen Irrsinn bestraft werden. Wir brauchen einen echten Verbraucherschutz, der vor Abzocke und betrügerischen Grauzonen schützt, statt die Souveränität der EU-Mitgliedstaaten auszuhöhlen. Am besten schützen die Mitgliedstaaten ihre eigenen Bürger selbst. Genau das ist mit der viel beschworenen Subsidiarität nämlich wirklich gemeint.

Elisabeth Dieringer (* 12. Mai 1974 in Villach) ist eine österreichische Politikerin der Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ). Von April 2018 bis April 2023 war sie Abgeordnete zum Kärntner Landtag. Seit dem 16. Juli 2024 ist sie Mitglied des Europäischen Parlaments, wo sie Mitglied im Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz und im Ausschuss für die Rechte der Frauen und die Gleichstellung der Geschlechter sowie stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Kultur und Bildung ist.