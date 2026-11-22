Von RAINER K. KÄMPF | Während des Stahlgipfels in Salzgitter vor wenigen Tagen wurde darüber gefachsimpelt, ob die Produktion und mithin die gesamte Industrie überhaupt noch eine Zukunft hätten. Also nicht in Gänze und generell, nur eben bei uns, im besten Deutschland aller Zeiten.

Die Frage an sich ist schon betrüblich genug, und falls seismische Erschütterungen gemessen werden sollten, mag es daran liegen, daß in den Familiengruften deren von Thyssen und Krupp kräftig rotiert wird.

Dabei könnte alles so schön sein. Wenn, ja wenn die Welt da draußen nicht so vernagelt wäre, um zu begreifen, daß die Segnung des grünen Stahls mit grünem Wasserstoff geschaffen, ein glückseliges Mirakel aus Deutschland, dem Land der Verheißungen, sein könnte.

Man möchte sich vehement davor verschließen und mäkelt am ach so hohen Preis herum. Als ob der eine Rolle spielen sollte, wenn es darum geht, daß an unserem Wesen wieder einmal die Welt genesen sollte.

Doch warum auch in die Ferne schweifen, wenn das Gute doch so nahe ist? Alles nur eine Frage der Organisation und der Nutzung von Synergieeffekten.

In Augsburg geht man neue Wege und setzt die weitsichtige Planung Merkelscher Sicherheitspolitik in die grüne Tat um. 190 Tonnen feinsten Stahls verzieren den Christkindlmarkt. Die Schwaben kleckern nicht, sondern klotzen ran.

Wobei nicht nur die reinen Anschaffungskosten von rund 800.000 Euro die lavede Stahlindustrie freuen werden. Die Augsburger haben’s halt drauf. Sie sind nicht nur fähig, die Gunst der Möglichkeiten in die Tat umzusetzen, sondern initiieren geschickt und erfindungsreich Wechselwirkungen, von denen das Christkind träumt.

Was könnte auch jemals bahnbrechender sein, als die Stadt mittels, sicherlich, grünem Stahl in ein Elysium aus Thymian und Salbei zu verzaubern? Das sind Dinge, von denen selbst die Mutter der bunten Krisenprävention in ihren verzücktesten Stunden nicht zu träumen wagte.

Die Wahrzeichen des kapitulationsbedingten Ausnahmezustandes mit dadaistischer Verve zu Sinnbildern des gesellschaftlichen Bankrotts zu stilisieren, dürfte in naher Zukunft als eine der finalen Absurditäten in die historische Leidensgeschichte unseres Landes eingehen.

PI-NEWS-Autor Rainer K. Kämpf hat Kriminalistik, Rechtswissenschaft und BWL studiert. Er war tätig in einer Anwaltskanzlei, Geschäftsführer einer GmbH, freier Gutachter und Sachverständiger. Politisch aktiv ist Kämpf seit 1986. Als Kommissar in spezieller Stellung im Berliner Polizeipräsidium hatte er Kontakte zum damaligen „Neuen Forum“ in den Anfängen. Er verzichtete darauf, seinem Diensteid zu folgen und folgte lieber seinem Gewissen. Bis 2019 war er Referent einer AfD-Landtagsabgeordneten in Brandenburg. Aus gesundheitlichen Gründen beendete er diese Tätigkeit und befindet sich seither im unruhigen Ruhestand.