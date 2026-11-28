Alice Weidel hat im neuen WELT-Podcast „Zur Wahrheit gehört“ Klartext geredet und dabei gezeigt, warum die AfD den Altparteien so viel Angst macht. Die Parteichefin spricht offen über den Preis, den sie für ihren politischen Kampf zahlt: den Verlust des gesamten Freundeskreises aus dem Studium, die Einschränkung des Privatlebens und den ständigen Sicherheitsapparat, der jede Spontanität erstickt. Wer die Brandmauer der Macht herausfordert, wird isoliert – das ist die bittere Realität in diesem Land.

Weidel rechnet fest mit einem Verbotsantrag gegen ihre Partei im nächsten Jahr. „Das wird sowieso kommen“, sagt sie. Die Reformen beim Verfassungsschutz und die Sammlung von Stimmen im Bundesrat seien längst vorbereitet. Es gehe nicht um Verfassungstreue, sondern darum, die politische Konkurrenz auszuschalten. Während die CDU hinter ihrer Brandmauer verkümmert und sich selbst zerstört, will das Establishment die AfD per Verfahren erledigen. Doch Weidel bleibt standhaft und verteidigt auch den Schulterschluss mit Björn Höcke: Wer eine Partei führen will, muss die Spektren zusammenhalten und miteinander reden.

Beim Thema Remigration lässt sie keinen Zweifel. Es gehe um die konsequente Umsetzung von Recht und Gesetz – Abschiebung Ausreisepflichtiger, Aberkennung von Duldungen und Rückführung jener, deren Fluchtgrund entfallen ist. Millionen seien betroffen, weil die Politik seit 2015 bewusst rechtswidrig gehandelt habe. Wer legal hier sei und sich an die freiheitliche Ordnung halte, bleibe willkommen. Alles andere sei Kontrollverlust und Orwellscher Neusprech.

Zur CDU streckt Weidel die Hand aus, doch die Brandmauer bleibt. Eine Regierungsbeteiligung der AfD sehe sie nur noch in einem eng begrenzten Zeitfenster – nach 2029 drohe es sich zu schließen. Unser Land laufe die Zeit davon. Währenddessen fordert sie Diplomatie mit Russland statt Eskalation und einen Rückbau der undemokratischen EU-Bürokratie. Weidel macht deutlich: Die AfD ist keine Bedrohung der Demokratie, sondern ihre letzte Verteidigung gegen den selbstzerstörerischen Kurs der Machtkartelle.