In der Haushaltsdebatte am Mittwoch im Deutschen Bundestag hat die AfD-Fraktionsvorsitzende Alice Weidel Bundeskanzler Friedrich Merz scharf angegriffen: Nicht der Kanzler führe diese Regierung, sondern Finanzminister Lars Klingbeil. Der vorgelegte Schulden- und Verschwendungshaushalt sei nichts anderes als ein Dokument des Sozialismus, mit dem die schamlose Ausplünderung der deutschen Bevölkerung fortgesetzt werde. Während Arbeitnehmer und Senioren verarmten, werde der Staat immer fetter und ineffizienter. Wer arbeite und Steuern zahle, sei der Dumme, den man schröpfe, als gäbe es kein Morgen.

Es sei ein nie dagewesener Haushalt der Negativrekorde mit Rekordsteuereinnahmen, Rekordverschwendung und Rekordverschuldung, während die Bürger Rekordleistungskürzungen, höhere Abgaben und Rekordenergiepreise hinnehmen müssten. Eine halbe Million Industriearbeitsplätze seien seit 2019 verloren gegangen, alle 19 Minuten gehe eine Firma pleite. In dieser Lage bettele Merz bei Ursula von der Leyen darum, an der CO2-Abgabe festzuhalten und den Emissionshandel nicht anzutasten. Damit mache er Unternehmen kaputt, sei mitverantwortlich für Firmenpleiten und Entlassungen – eine Schande für das Land. Anstatt erneuerbare Energien ideologisch zu pushen, müsse man Energie dort einkaufen, wo sie am billigsten sei, auch in Russland.

Scharf ging Weidel mit den Ukraine-Hilfen von Kanzler Merz ins Gericht. Jährlich kosteten sie den Steuerzahler Milliarden, die Angaben seien laut Bundesrechnungshof nicht belastbar und intransparent. Frieden in Europa sei nur mit Russland und den USA möglich, nicht gegen sie. Für persönliche Eitelkeit isoliere Merz Deutschland und bringe das Land an den Rand der Staatspleite. Die Bilanz seiner Regierung sei ein einziges Desaster. Zu allem Überfluss treibe man eine verfassungswidrige Reform der Geheimdienste voran, setze Kinderspitzel ein und fälschte Daten, nur um die AfD mundtot zu machen und den Rechtsstaat zu verlassen.

Auch die angebliche Migrationswende entlarvte Weidel als Märchen. 332.500 Einbürgerungen 2025 seien ein Rekord und Beleg für Massenmigration aus aller Welt, die Sozialsysteme sprenge und den inneren Frieden gefährde. Bürgergeld, Kindergeldzahlungen ins Ausland und offene Grenzen finanzierten Kriminelle und radikale Muslime auf Kosten der Leistungsträger. Statt dessen forderte Weidel Remigration, lückenlose Grenzkontrollen, Sachleistungen statt Bargeld, Abschaffung ideologischer Subventionen, Wiedereinstieg in die Kernkraft und günstige Energie. Nur so könne Deutschland wieder auf die Beine kommen.