Zehn Jahre nach dem Anschlag vom Breitscheidplatz sind Deutschlands Weihnachtsmärkte Festungen. Betonquader, Stahlpoller und Messerverbote – Julian Reichelt nennt die „Merkel-Legos“ die ehrlichsten Denkmäler, die sich Angela Merkel selbst gebaut hat. Hätte man uns 2015 vor der Grenzöffnung gesagt, der Advent werde sich künftig durch Sperranlagen in den Innenstädten ankündigen, man hätte es als Verschwörungstheorie verlacht. Heute ist es bittere Realität.

13 Tote hinterließ Anis Amri am 19. Dezember 2016. Merkel nannte den Anschlag damals „besonders widerwärtig“ – vor allem gegenüber jenen, die Schutz suchen. Millionen weitere kamen unter ihrer Kanzlerschaft. Heute machen sich 62 Prozent der Deutschen beim Weihnachtsmarktbesuch Sorgen. Sieben von zehn Städten müssen ihre Märkte aus Kostengründen zusammenstreichen. In Magdeburg, wo Taleb Al-Abdulmohsen 2024 sechs Menschen tötete und Hunderte verletzte, nachdem er seine Tat angekündigt hatte, steht nun ein „Schutzring“ aus über 500 Pollern und Betonblöcken – Bilder wie aus Bagdad. Deutsche Kinder kennen die sorglose Magie der Weihnachtsmärkte gar nicht mehr; Panzersperren sind für sie Normalität.

Während man die Gefahr mit bunten „Vielfalt“-Planen kaschiert, zählt die Organisation OIDAC für 2025 bereits 2465 antichristliche Vorfälle in Europa; Deutschland liegt mit 337 Fällen auf Platz drei. Die Kirchen, einst Verteidiger des Abendlandes, finanzieren über Caritas und Diakonie wesentliche Teile der Asylindustrie mit.

Dagegen setzt Dänemarks sozialdemokratische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen klare Worte: Sie wolle kein großes Bevölkerungsaustausch-Projekt, sondern ein Dänemark, das dänisch bleibe – ethnisch dänisch, mit starker Mehrheitskultur. Ein solcher Satz aus dem Mund eines deutschen Sozialdemokraten wäre hierzulande undenkbar. Die Weihnachtsmärkte hinter Panzersperren sind das bleibende Mahnmal für Merkels Politik: bezahlt nicht von ihr, sondern mit Steuermilliarden und dem Blut ihrer Landsleute.