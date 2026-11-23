Zehn Jahre nach dem Anschlag vom Breitscheidplatz sind Deutschlands Weihnachtsmärkte Festungen. Betonquader, Stahlpoller und Messerverbote – Julian Reichelt nennt die „Merkel-Legos“ die ehrlichsten Denkmäler, die sich Angela Merkel selbst gebaut hat. Hätte man uns 2015 vor der Grenzöffnung gesagt, der Advent werde sich künftig durch Sperranlagen in den Innenstädten ankündigen, man hätte es als Verschwörungstheorie verlacht. Heute ist es bittere Realität.
13 Tote hinterließ Anis Amri am 19. Dezember 2016. Merkel nannte den Anschlag damals „besonders widerwärtig“ – vor allem gegenüber jenen, die Schutz suchen. Millionen weitere kamen unter ihrer Kanzlerschaft. Heute machen sich 62 Prozent der Deutschen beim Weihnachtsmarktbesuch Sorgen. Sieben von zehn Städten müssen ihre Märkte aus Kostengründen zusammenstreichen. In Magdeburg, wo Taleb Al-Abdulmohsen 2024 sechs Menschen tötete und Hunderte verletzte, nachdem er seine Tat angekündigt hatte, steht nun ein „Schutzring“ aus über 500 Pollern und Betonblöcken – Bilder wie aus Bagdad. Deutsche Kinder kennen die sorglose Magie der Weihnachtsmärkte gar nicht mehr; Panzersperren sind für sie Normalität.
Während man die Gefahr mit bunten „Vielfalt“-Planen kaschiert, zählt die Organisation OIDAC für 2025 bereits 2465 antichristliche Vorfälle in Europa; Deutschland liegt mit 337 Fällen auf Platz drei. Die Kirchen, einst Verteidiger des Abendlandes, finanzieren über Caritas und Diakonie wesentliche Teile der Asylindustrie mit.
Dagegen setzt Dänemarks sozialdemokratische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen klare Worte: Sie wolle kein großes Bevölkerungsaustausch-Projekt, sondern ein Dänemark, das dänisch bleibe – ethnisch dänisch, mit starker Mehrheitskultur. Ein solcher Satz aus dem Mund eines deutschen Sozialdemokraten wäre hierzulande undenkbar. Die Weihnachtsmärkte hinter Panzersperren sind das bleibende Mahnmal für Merkels Politik: bezahlt nicht von ihr, sondern mit Steuermilliarden und dem Blut ihrer Landsleute.
Das ist/war nicht nur Merkel sondern auch die Opportunisten die hinter ihr standen und ihr nicht in Parade fahren wollten. Eine Partei der Schleimer und Kriecher!
https://www.guetersloh.de/de/rathaus/presseportal/news/meldungen/weihnachtsmarkt-2026.php
„Für eine stimmungsvolle Atmosphäre sorgt auch
die weihnachtliche Dekoration in der Innenstadt.
Neue Dekorationselemente…“ Etwa solche 😀
https://www.die-glocke.de/kreis-guetersloh/guetersloh/artikel/weihnachtsmarkt-auf-kolbeplatz-soll-durch-sperren-geschuetzt-werden-1788450311
Gütersloher Weihnachtsmarkt im Aufbau:
Bodenschwellen, Jumbo-Wasser-Elemente
mit todschwarzen Plastikplanen umhüllt.
Dieses Jahr erstmals Metallpoller.
Für den Gütersloher Weihnachtsmarkt 2026 (Start am 26. November) kommen im Rahmen des erweiterten Sicherheitskonzepts erstmals mobile Metall-Sperrblöcke und ein Road Blocker zum Einsatz, um neben dem Berliner Platz auch die neue Veranstaltungsfläche auf dem Kolbeplatz abzusichern.
• Erweiterung auf den Kolbeplatz. Weil der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr wieder auf den Kolbeplatz (u. a. mit Eisstockbahn) sowie die Fläche am Wasserband ausgeweitet wurde, reichten die bisherigen Sperren nicht mehr aus.
• Ergänzung zu Wasserbarrieren. Im Vorjahr setzte die Stadt bereits auf 40 wassergefüllte Kunststoff-Sperren (Indutainer). Für 2026 hat die Stadt Gütersloh zusätzliche zertifizierte Fahrzeugsperren aus Metall (mobile Sperrblöcke bzw. Oktablock-Systeme und einen Road Blocker) ausgeschrieben, da diese ohne schweres Gerät nicht verschiebbar sind und sich dennoch leichter lagern sowie auf- und abbauen lassen als klassische Betonklötze.
• Weitere Sicherheitsmaßnahmen. ? Laut Pressemitteilung der Stadt Gütersloh werden die Zufahrtssperren außerhalb der Öffnungszeiten durch eine datenschutzkonforme Videoüberwachung zum Schutz vor Vandalismus ergänzt.
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ACHTUNG-ACHTUNG
➡ Korrektur bzgl. Güterslohs Kosten:
Aufteilung der Kosten 2025
Laut Berichten der Lokalpresse (Die Glocke) verteilten sich die Ausgaben für den Schutz des Weihnachtsmarktes 2025 wie folgt:
• Stadt Gütersloh. Die Stadt übernahm Kosten in Höhe von rund 150.000 Euro für die Beschaffung und Einrichtung von Einfahrsperren.
• Veranstalter und Beschicker. Die Werbegemeinschaft Gütersloh e.V. und die Marktbeschicker zahlten knapp 10.000 Euro für die Erstellung und Umsetzung des Sicherheitskonzepts.
(Hinweis: Im März 2026 stellte die Fraktion Die Linke, DIE ANTREIBER BEI DER EINWANDERUNG VON FREMDKULTURELLEN, im Gütersloher Stadtrat eine Anfrage zu den genauen Gesamtkosten, um klären zu lassen, ob darüber hinaus noch verdeckte interne Personal- oder Logistikkosten bei der Verwaltung angefallen sind.)
+++Woher kommt die Zahl „600.000 Euro“?
Die Summe von 600.000 Euro taucht im Zusammenhang mit der Gütersloher Innenstadtsicherheit in einem anderen Kontext auf:
• Stationäre Polleranlagen (2021).
Bereits Ende 2021 diskutierte die Stadt Gütersloh über den Einbau versenkbarer Poller zum dauerhaften Schutz der Fußgängerzone bei Großveranstaltungen und Märkten. Damals wurde der Kostenpunkt für diese bauliche Dauerlösung auf etwa 600.000 Euro geschätzt (Die Glocke).
• Zusätzliche Sperren (2026). Für die Erweiterung des Weihnachtsmarktes auf den Kolbeplatz im Jahr 2026 schrieb die Stadt zudem weitere mobile Fahrzeugsperren aus, deren Kosten je nach Variante zwischen 40.000 und 246.000 Euro kalkuliert wurden.
(MIT GOOGLE-KI)
Zusatz: Das war kein Versagen, das war purer Vorsatz wofür die weggesperrt werden sollte und ihre willfährigen Anhänger aus dem BT entfernt gehören.